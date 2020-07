Sassenburg

Bei Wind und Wetter draußen im Wald zu sein macht vielen Kindern nichts aus. Im Gegenteil, so manches Mädchen, mancher Junge fühlt sich in einem Waldkindergarten richtig wohl. An vielen Ecken im Landkreis Gifhorn wurden und werden entsprechende Gruppen installiert – Winkel, Teichgut, Meinersen, Barwedel, um nur einige zu nennen. Jetzt könnte auch die Sassenburg eine solche Gruppe bekommen.

Im Herbst las Dirk Behrens, Fachbereichsleiter der Gemeinde, in der Zeitung von der Barwedeler Gruppe des Vereins Wir sind draußen. Gleich nahm er Kontakt auf zu Julia Rediske und Jasmin Hoffmann, die die Gruppe aufgebaut haben und betreuen. „Ich wollte wissen, unter welchen Bedingungen in der Sassenburg eine derartige Gruppe eröffnet werden könnte. Im Frühjahr wollten wir ein erstes Informationsgespräch führen, das jedoch wegen Corona ausfiel“, so Behrens. Im Juni dann gab es das geplante Gespräch – mit positivem Fazit. „Ich habe einen positiven Eindruck über die Grundausrichtung einer Waldkitagruppe und vom persönlichen Engagement der beiden Damen gewonnen. Frau Rediske hat ausgeführt, dass sie sich auch eine Waldkindergartengruppe in der Sassenburg vorstellen könnte, geführt durch den Verein Wir sind draußen“, bestätigt Behrens auf AZ-Nachfrage.

Eine Fläche nahe der Kanalbrücke Stüder Heudamm ist im Gespräch

Die ersten Hürden wurden inzwischen genommen. Der Stüder Ortsrat äußerte sich positiv zu einer Ansiedlung im Ort, auch eine potenzielle Fläche ist bereits im Gespräch – gut erreichbar nahe der Kanalbrücke Stüder Heudamm, deren Eigentümerin laut Behrens der Idee ebenfalls positiv gegenüber stehe. Stüde war ausgesucht worden unter anderem wegen der Nähe zu Barwedel.

Trotzdem tritt Behrens bei den Erwartungen nach einer kurzfristigen Eröffnung etwas auf die Bremse. „Realistisch könnte eine Inbetriebnahme zum Sommer 2021 sein. Seitens der Gemeinde ist grundsätzlich zu entscheiden, ob sie eine vertragliche Bindung mit dem Verein eingeht und den Betrieb der Gruppe in der notwendigen Höhe sowohl bei der Ausstattung als auch bei den laufenden Aufwendungen finanziell unterstützt. Die Haushaltsmittel wären dann mit dem Haushalt 2021 zu beschließen.“ Vor dem ersten Kinderlachen am Stüder Heudamm steht also erst einmal der politische Beschluss, ob es überhaupt eine Waldkitagruppe in der Sassenburg geben soll. Aber: „Nach meiner ersten Einschätzung wird eine solche Gruppe in der Politik positiv gesehen. Die Gruppe wäre eine spezielle Betreuungsform und würde das Angebot in der Sassenburg bereichern. Und die Plätze würden zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz beitragen“, sagt der Fachbereichsleiter.

„Wir erziehen nicht, wir begleiten“

Auch der Verein Wir sind draußen als Betreiber hat bis dahin noch einiges zu tun. Das Grundstück muss gepachtet, ein Bauantrag für einen großen Bauwagen als Unterkunft gestellt und eben jener Bauwagen beschafft werden. Betreut werden könnten dann bis zu 15 Kinder sechs Stunden täglich. Das pädagogische Konzept sieht laut Rediske eine an den Bedürfnissen der Kinder orientierte Betreuung auf Augenhöhe vor. „Wir erziehen nicht, wir begleiten“, sagt sie. Zwei Pädagoginnen für die Gruppe habe der Verein auch schon, der sich auch über Anfragen weiterer Kommunen freuen würde.

Von Thorsten Behrens