Sassenburg: Der Wegebau zur Flurbereinigung im Großen Moor ist angelaufen

Sassenburg

Das Große Moor soll wiedervernässt werden. Um ein möglichst großes zusammenhängendes Gebiet auf diese Weise zu schützen und zu erhalten, gibt es seit 2018 ein Flurbereinigungsverfahren, bei dem Flächen getauscht werden und das 2029 beendet sein soll. Und auch Wege werden ausgebaut – welche Arbeiten laufen, listet die AZ hier auf.

Aktuell gibt es Bauarbeiten am Westerbecker Weg in Westerbeck, also der Fortsetzung der Straße Am Hagen. Der Ausbau des Weges dient der modernen Land- und Forstwirtschaft, schafft aber auch für die Feuerwehr eine schnelle Verbindung zwischen Neudorf-Platendorf und Westerbeck. Der Weg wird derzeit auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern zwischen Westerbeck und dem Moorkanal ausgebaut. 2022 folgt die Erneuerung der Brücke über den Moorkanal (300 000 Euro) und des restlichen Wegeabschnittes bis nach Neudorf-Platendorf. Der Weg wird in einer Breite von 3,5 Metern in Schotterbauweise erneuert. Auf jeder Seite werden noch 0,5 Meter Randstreifen angefügt. Die geschätzten Kosten für die 2021 stattfindenden Arbeiten am Westerbecker Weg betragen 250 000 Euro. Insgesamt sind für den Weg für 2,8 Kilometer Ausbau-Länge 480 000 Euro veranschlagt.

Weitere Baumaßnahmen in den kommenden Jahren

Neben dem Westerbecker Weg werden in diesem Jahr noch der Iseweg (2,8 Kilometer, 130 000 Euro) und der dort nach Norden angrenzende Weg an der Bahn (560 Meter, 110 000 Euro) ausgebaut. Bis Ende August sollen sämtliche Wegebaumaßnahmen für 2021 abgeschlossen sein. Weitere Maßnahmen in den kommenden Jahren sind der Ausbau beziehungsweise Neubau von Wirtschaftsweg Bahnhofstraße (2,2 Kilometer, 520 000 Euro), Radweg Stüder Heudamm (1,8 Kilometer, 245 000 Euro), Radweg Charlottenhof (2,1 Kilometer, 315 000 Euro), Brücke Dämmstoffwerk 1 (230 000 Euro), Schäfer-Brücke (120 000 Euro) sowie der Gewässerbau Schneegraben von der Fehringstraße bis Neuhaus (1 250 000 Euro).

Auftraggeber und Kostenträger ist – wie bei sämtlichen Bauvorhaben zum Flurbereinigungsverfahren – in erster Linie die Teilnehmergemeinschaft, die wiederum Fördergelder für den Ausbau erhält. Für das gesamte Flurbereinigungsverfahren wird nur bei den Ausbaukosten von voraussichtlich rund 3,9 Millionen Euro ausgegangen – mit Planungen und dergleichen sind insgesamt etwas mehr als 6 Millionen Euro für das gesamte Verfahren angesetzt. Die Gemeinde Sassenburg übernimmt einen finanziellen Anteil von etwas mehr als 811 000 Euro.

Es geht um eine Fläche von fast 2500 Fußballfeldern

Hand in Hand müssen im Landkreis Gifhorn mehr als 180 Beteiligte aus Grundstückseigentümern, Landwirtschaft, Gemeinde, Landkreis sowie Umwelt- und Klimaschutz auf einer Fläche mit mehr als 1700 Hektar – also fast 2500 Fußballfeldern – bei der Flurbereinigung zusammenwirken. Die Flurbereinigung ermöglicht die Förderung des Ankaufs von Flächen in beliebiger Lage und tauscht diese dann in den Bereich des zu vernässenden Moores. Die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes ermöglicht wasserbauliche Maßnahmen. Ein neuer Abfanggraben und die Änderung des Wasserablaufs aus dem Moor reduzieren die Gefahren durch Hochwassersituationen für Neudorf-Platendorf. Betrieben, die auf den in der Vergangenheit trockengelegten Flächen wirtschaften, werden andere Flächen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine klare Grenze zwischen vernässten und weiterhin bewirtschafteten Flächen definiert.

Von Thorsten Behrens