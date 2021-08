Gifhorn

Sie war die erste Kandidatin, die bereits im April ihren Hut in den Ring geworfen hat: Christin-Marie Beith will Bürgermeisterin der Gemeinde Sassenburg werden und die Nachfolge von Verwaltungschef Volker Arms antreten. Mit dem Slogan „Unabhängig – Bürgernah – Sozial“ geht die 47-Jährige, die als parteilose Einzelkandidatin antritt, ins Rennen. Die AZ stellt sie vor.

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 14. Mai 1973 in Wolfsburg

Familienstand/Kinder?

Geschieden, keine Kinder

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Ich bin Mitarbeiterin im Rathaus der Gemeinde Sassenburg und möchte jetzt politisch aktiv werden!

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ich möchte etwas bewegen!

Welche Hobbys haben Sie?

Schlagzeug spielen und Schwimmen

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Eine Erinnerung an einen wunderschönen Sylt Urlaub, ein Sylt Krimi.

Worüber können Sie lachen?

Über viele Dinge und… über mich!

Was macht Sie traurig?

Die Ellenbogengesellschaft.

Das Dauerwohnen am Bernsteinsee ist seit langer Zeit Thema. Mehr als 700 Menschen haben dort ihren Erstwohnsitz. Sie sind verunsichert, viele bangen um ihr Zuhause. Welche Lösungsvorschläge/Lösungsansätze gibt es?

Will Bürgermeisterin in der Sassenburg werden: Christin-Marie Beith (47). Quelle: privat

Die Rechtslage ist klar, wenn auch für die Betroffenen schwer akzeptabel. Das touristische Sondergebiet zum Wohngebiet umzuwidmen ist aber schwierig. Es ist zu berücksichtigen, dass eine Umwandlung umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen nach sich ziehen würde. Die Finanzierung der Maßnahmen ist zu klären. Zu berücksichtigen ist auch die gute bisherige Praxis, jährlich nur eine überschaubare Anzahl von Baugrundstücken auszuweisen. Eine einfache Lösung kann ich nicht anbieten. Nur weitere Gespräche mit Betroffenen, Betreiber, Landkreis und im Gemeinderat können hier weiterführen.

Ein heiß diskutiertes Thema ist auch das Rathaus: Für viel Geld ein altes Gebäude mit nur 1000 Quadratmetern sanieren oder ein 2000 Quadratmeter großer Neubau für mindestens vier Millionen Euro?

Das alte Rathaus ist sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Beschäftigte unzureichend, teilweise unzumutbar. Nicht barrierefrei, defektes Dach, desolate sanitäre Einrichtungen. Es fehlen Trauzimmer, Besprechungsräume und ein Sitzungssaal. Ratssitzungen finden mit großem logistischem Aufwand in Turnhallen statt, die dann für Sport nicht zur Verfügung stehen. Unsere Gemeinde wächst. Auch die Anzahl der Verwaltungsbeschäftigten wird wachsen müssen. Die Bürgerinnen und Bürger haben Anspruch auf eine gute, für sie in allen Abteilungen erreichbare Verwaltung, die Beschäftigten auf ein Umfeld, in dem sie gerne arbeiten. Hier hilft nur ein Rathausneubau!

Kinder und Bildung sind wichtige Zukunftsthemen. Wie soll sich die Kita- und Schullandschaft zukünftig in der Gemeinde aufstellen, um den Anforderungen gerecht zu werden?

Die Gemeinde ist bei Kitas und Grundschulen schon gut aufgestellt, hat viel investiert. Die digitale Ausstattung geht voran. Baumaßnahmen an der Hermann-Löns-Schule Grußendorf sind geplant (Einführung von Ganztags-Grundschulen in den nächsten Jahren). In Triangel soll es eine neue Kita geben. Ein Waldkindergarten in Stüde wird Kindern die Natur nahebringen. In Gesprächen mit Schulen, Kitas und Elternvertretungen werde ich mich über deren Wünsche informieren. Verbesserungsbedarf besteht bei der Förderung von Inklusion in den Kitas. Bildung und Kinderbetreuung sind für mich ein Schwerpunkt, denn Kinder sind unsere Zukunft!

Von Uwe Stadtlich