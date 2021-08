Sassenburg

Auf dem kommunalpolitischen Parkett kennt sich Astrid Schulz bereits bestens aus, nun will sie den Chefsessel im Sassenburger Rathaus erobern. Die 53-Jährige, die seit 2016 Bürgermeisterin in Neudorf-Platendorf ist, hat die CDU verlassen und kämpft im September als Parteilose um Stimmen. Die AZ stellt sie vor und hat ihr private und politische Fragen gestellt.

Wann und wo sind Sie geboren?

1967 in Flensburg

Familienstand/Kinder?

Verheiratet mit Patric Schulz

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit 2011, davor nur sporadisch

Was ist Ihre Motivation für die Kandidatur?

Ich möchte etwas bewirken und mehr Transparenz in der Politik schaffen

Welche Hobbys haben Sie?

Singen, Reisen, Freunde treffen, Kochen

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch?

The Big Five for Life

Worüber können Sie lachen?

Lustige Sprüche, Situationskomik und auch über mich selbst

Was macht Sie traurig?

Schicksalsschläge, ausgesetzte Tiere

Das Dauerwohnen am Bernsteinsee ist seit langer Zeit Thema. Mehr als 700 Menschen haben dort ihren Erstwohnsitz. Sie sind verunsichert, viele bangen um ihr Zuhause. Welche Lösungsvorschläge/Lösungsansätze gibt es?

Kandidiert als Parteilose: Astrid Schulz (53). Quelle: privat

Ich möchte als Bürgermeisterin mit den Entscheidern ins Gespräch kommen, um eine Lösung für die Menschen am Bernsteinsee zu finden. Auch wenn die Rechtslage jetzt bekannt ist, war sie doch Vielen vorher nicht bewusst. Die Menschen im Regen stehen zu lassen, ist keine Lösung! Hier ist es geboten, die tatsächliche Entwicklung nicht zu ignorieren und nicht zu sanktionieren.

Ein heiß diskutiertes Thema ist auch das Rathaus: Für viel Geld ein altes Gebäude mit nur 1000 Quadratmetern sanieren oder ein 2000 Quadratmeter großer Neubau für mindestens vier Millionen Euro?

Ich setze mich für einen Neubau ein, denn die alten Räumlichkeiten im Rathaus und angrenzender Halle sind sanierungsbedürftig und der Bau ist nicht mehr zeitgemäß. Moderne Büroräume sind auch für die Attraktivität der kommunalen Verwaltung als Arbeitgeberin entscheidend. Im Wettbewerb um die besten Köpfe spielen angemessene und freundliche Räumlichkeiten eine Rolle. Die Baukosten müssen dabei natürlich im Auge behalten werden.

Kinder und Bildung sind wichtige Zukunftsthemen. Wie soll sich die Kita- und Schullandschaft zukünftig in der Gemeinde aufstellen, um den Anforderungen gerecht zu werden?

Mit drei Grundschulen und der IGS sind wir gut aufgestellt. Die Entwicklung der Schülerzahlen muss man im Auge behalten und falls nötig, Gebäude erweitern. Um allen Kindern in Krippen- und Kindergartengruppen einen verlässlichen Platz anzubieten, möchte ich zunächst am jetzigen Standort in Triangel erweitern. Auch Kindertagespflege bietet eine sinnvolle Ergänzung. Dabei sollten wir als Gemeinde beratend unterstützen.

Von Uwe Stadtlich