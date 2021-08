In der Kommunalpolitik mischt er bereits seit 2011 kräftig mit und kennt sich in diesem Metier gut aus. Jetzt will Andreas Kautzsch (54) den Chefposten im Rathaus. Der Fraktionsvorsitzende der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) stellt sich zur Wahl als Sassenburger Verwaltungschef.