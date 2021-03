Sassenburg

Das Stüder Bürgerhaus so sanieren und erweitern, wie bisher geplant, oder das Projekt lieber auf Eis legen? Das wurde in der jüngsten Sitzung des Sassenburger Bau- und Umweltausschusses diskutiert. Hintergrund sind Verzögerungen, die möglicherweise dazu führen könnten, dass keine Fördermittel fließen.

Und die sind beträchtlich. Insgesamt rund eine Million Euro sollen Sanierung und Erweiterung kosten. Viel Geld – von dem die Gemeinde Sassenburg allerdings nur 110 000 Euro zahlen müsste, denn der Rest wird aus zwei Fördertöpfen finanziert, nämlich aus der Dorfentwicklung und dem Programm für finanzschwache Kommunen. Wenn das Projekt rechtzeitig fertiggestellt und abgerechnet wird – bis zum 31. Oktober. Und genau da könnte es eng werden, erklärte Sassenburgs Bauamtsleiter Jörg Wolpers auf AZ-Anfrage.

Der neue Bauzeitenplan muss perfekt eingehalten werden

„Anfang März sollten eigentlich fünf Ausschreibungen erfolgen. Im Februar haben wir stattdessen einen neuen Bauzeitenplan vom Architekturbüro erhalten. Es gibt Zeitverzögerungen, die Ausschreibungen werden nicht wie geplant erfolgen. Der Verwaltungsausschuss wird sich mit dem neuen Bauzeitenplan befassen. Wird er beschlossen, muss alles perfekt funktionieren, um den Plan einzuhalten“, so Wolpers.

Angesichts dieses Risikos – wird der Termin 31. Oktober nicht eingehalten, fallen möglicherweise die Fördermittel weg – habe die BIG den Antrag gestellt, das Projekt auf Eis zu legen, sagte der Bauamtsleiter. Das lehnten die sieben Ausschuss-Mitglieder aber mit vier Nein-Stimmen ab. Dagegen stimmten fünf der Mitglieder dafür, nachträglich die Unterlagen für den am 17. Dezember beim Landkreis gestellten Bauantrag einzureichen. Jetzt muss noch der Gemeinderat, der am 18. März tagt, abschließend entscheiden, da die Beschlüsse des Fachausschusses lediglich Empfehlungen an den Rat darstellen. Zu diesen Empfehlungen gehört auch, den barrierefreien Zugang am Bürgerhaus auf die Ostseite zu verlegen sowie an der Seite, die an der Straße Im Hägen liegt, größere Fenster einzubauen als bisher geplant.

Parkplätze an der neuen Kita Dannenbüttel werden freigegeben

Neben dem Stüder Bürgerhaus gab es aber noch weitere Themen im Ausschuss. Bauamtsleiter Jörg Wolpers informierte die Mitglieder darüber, dass die Parkplätze an der neuen Kita in Dannenbüttel jetzt freigegeben werden. Demnächst soll dort die Außenbewässerungsanlage erstellt werden, für April ist das Legen des Rollrasens vorgesehen. Und in Stüde haben nach der Winterpause die Straßenbauarbeiten am Eichenkamp im Rahmen der Dorferneuerung wieder begonnen.

Auch über weitere BIG-Anträge wurde gesprochen. Angenommen – bei sechs Ja-Stimmen und einem Nein – wurde der Antrag, im Baugebiet Mitte II in Neudorf-Platendorf die Grundstücksgrößen auf 600 bis 800 Quadratmeter festzuschreiben. Der Antrag, eine Vermarktungs- und Erschließungsgesellschaft zu gründen, um die Vermarktung und Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten durchzuführen und die Gewinne jährlich in den Haushalt der Gemeinde Sassenburg zu übertragen, wurde dagegen mit sechs Ja und einer Nein-Stimme an den Finanzausschuss der Gemeinde verwiesen.

Von Thorsten Behrens