Sanierung der Landesstraße 289: Das soll in Westerbeck und Grußendorf passieren

Westerbeck/Grußendorf

Im kommenden Jahr soll die Landesstraße 289 saniert werden – von Westerbeck bis Ehra. Während außerorts die Straße wahrscheinlich nur halbseitig gesperrt werden soll, stehen für Westerbeck und Grußendorf wohl Vollsperrungen an. Für die neue Asphaltdecke ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel verantwortlich. Vieles, was neben der eigentlichen Fahrbahn passiert, liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde Sassenburg. Und da gibt es jetzt detaillierte Planungen, die in dieser Woche schon einmal in den politischen Gremien beraten werden soll.

Das soll in der Ortschaft Westerbeck passieren

Rund 1,3 Millionen Euro sollen die Maßnahmen in Westerbeck kosten, die so am Rande der Fahrbahn anstehen. Nicht alle dieser Kosten trägt aber die Gemeinde. Beispielsweise für die zwölf Einmündungen, die immerhin insgesamt nicht ganz 200 000 Euro kosten werden nach derzeitigem Plan, zahlt das Land. Abgesehen von den Einmündungen sind auch Bushaltestellen betroffen. Die Haltestellen Kleine Dorfstraße werden nach Süd-Westen versetzt, die Haltestellen Dannenbütteler Weg wird nach Süden versetzt und um eine Haltestelle erweitert – hier zahlt wiederum die Gemeinde.

Geplant ist auch, die Beleuchtung beidseitig der L 289 zu erneuern sowie die Geh- und Radwege. Für die Beleuchtung stehen derzeit 183 000 Euro im Plan, für die Wegeerneuerung – etwa 2400 Meter – sind es fast 650 000 Euro. Und auch eine Dunkelampel – sie wird um die 50 000 Euro kosten – soll aufgestellt werden. Sie soll die Querungshilfe im Bereich der Einmündung Kleine Dorfstraße, Dannenbütteler Weg und Ringstraße ersetzen.

Die Querungshilfe Hinter den Grashöfen wird auf sieben Meter Breite und 2,5 Meter Länge umgebaut. Die dortige Linksabbiegerspur für die Einmündung Im Flassroden wird verschoben und verlängert. Die Querungshilfe Am Hagen wird wegen ihre Bedeutung in der Ortsmitte neu gebaut und den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Sie erhält eine Länge von 26 Metern und eine Breite von 2,5 Metern. An der Querungshilfe Hagenfeldstraße wird die Fahrbahn verlegt, an der Querungshilfe selbst sind ebenfalls Arbeiten notwendig. Für diese drei Maßnahmen sind insgesamt rund 67 000 Euro eingeplant.

Das soll in der Ortschaft Grußendorf passieren

Günstiger wird es nach derzeitigen Plänen in Grußendorf. Dort wird mit – je nach Variante – etwas mehr als 700 000 Euro für die Erneuerung von Geh- und Radweg, Beleuchtung und Einmündungen auf der Nordseite beziehungsweise 600 000 Euro auf der Südseite kalkuliert. Bei der Nord-Variante würden drei Querungshilfen – Boklingweg, Ortsgrenze sowie Auf der Heide – angepasst werden. Bei der Süd-Variante steht derzeit nur die Querungshilfe Auf der Heide im Maßnahmenplan. Auch die Beleuchtung soll erneuert werden. Das soll laut aktueller Planung zwischen 90 000 und 100 000 Euro kosten.

Von Thorsten Behrens