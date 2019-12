Überregional bekannt ist Dorfstraße in Neudorf-Platendorf als längste gerade Straße in einem Ort in ganz Niedersachsens. Gerade sorgt sie mal wieder als Raserstrecke mit Rekordwerten für Schlagzeilen. Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz hat eine klare Meinung darüber, wie die Situation verbessert werden kann.