Noch kein Baustart-Termin für Radweg an L 289 bei Grußendorf

Sassenburg

Wer sicher entlang der L 289 von Westerbeck nach Grußendorf oder bis Lessien und umgekehrt radeln will, der braucht noch Geduld. Bislang nehmen nur die Planungen für den straßenbegleitenden Radweg Fahrt auf. Der Landkreis Gifhorn, der an dem Gemeinschaftsprojekt mit dem Land Niedersachsen sowie den beiden Kommunen Sassenburg und Ehra-Lessien beteiligt ist, meldet jetzt einen Fortschritt.

Auf wenigen Hundert Metern ist die L 289 zwischen Westerbeck und Grußendorf sogar richtig üppig mit Radwegen ausgestattet. Im Verlauf der Brücke über den Elbeseitenkanal und ihrer Rampen gibt es sogar an beiden Seiten Radwege. Außerdem führt ein Radweg an der Südseite von Lessien zur Gaststätte etwas außerhalb des Dorfes in Richtung Grußendorf. An der Nordseite reicht ein Radweg etwas über den westlichen Ortsausgang von Grußendorf hinaus – so weit die Bebauung reicht. Das war es dann auch. Wer von Grußendorf nach Westerbeck nicht auf der Straße radeln will, kann fahren über Stüde, etwas am Kanal lang und dann über den parallel zur L 289 verlaufenen huckeligen Weg am Waldrand, der am Torfwerk rauskommt. Oder durch den Wald südlich der L 289.

Anzeige

Ein Stück weit Radweg bei Grußendorf: Hier reicht er so weit außerhalb der geschlossenen Ortschaft, wie es Bebauung an der L 289 gibt. Dahinter ist Schluss. Quelle: Lea Rebuschat

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Der Radweg ist wichtig“, steht deshalb für Wolfgang Harder vom ADFC-Kreisverband fest. Vor allem für Schüler aus Grußendorf, die nach Westerbeck müssen. Der Radweg könnte dafür sorgen, dass künftig mehr von ihnen mit dem Rad zur Schule fahren. Er würde aber auch dem Freizeitverkehr zum Bernsteinsee gute Dienste leisten. Keine neue Erkenntnis, weiß Harder: „Da reden wir schon seit Jahren drüber.“ Erste Forderungen nach einem Radweg wurden vor mehr als 30 Jahren in der Gemeinde Sassenburg laut.

Nun befindet sich der Weg wenigstens im Planungsstadium. Landrat Dr. Andreas Ebel: „Der umwelttechnische Variantenvergleich ist abgeschlossen. Die Vergabe der weiteren Planungsarbeiten steht bevor.“ Was bedeutet das in der Praxis? Darin geht es erst einmal um die Umweltaspekte, konkretisiert Uwe Peters vom Tiefbau. Im weiteren Schritt seien nun Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Erst danach sei zu sagen, auf welcher Seite der Radweg entstehen soll.

Auf welcher Seite der Straße?

Und die Seitenwahl muss laut Peters nicht unbedingt einheitlich ausfallen. „Der geplante Radwegneubau kann in mehrere Bauabschnitte untergliedert werden: Westerbeck-Elbeseitenkanal, Elbeseitenkanal-Grußendorf und Grußendorf-Lessien. In jedem einzelnen Abschnitt ist eine Seitenwahl zu treffen.“

„Ein Termin für den Baustart kann derzeit noch nicht vorhergesagt werden“, sagt Peters zu der für die künftigen Nutzer mit wichtigsten Frage. Was dagegen heute schon konkreter zu beziffern ist: Der finanzielle Anteil des Landkreises Gifhorn beträgt 300 000 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister