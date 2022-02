Grußendorf

Auf eine sichere Verbindung nach Westerbeck entlang der Landesstraße statt durch den Wald müssen Radler aus Grußendorf noch warten. Der in einem Gemeinschaftsprojekt aus Kommunen, Landkreis und Landesbehörde geplante Neubau des straßenbegleitenden Radwegs hat einen gewissen Vorlauf. Die Bauarbeiten, die im kommenden Jahr anstehen, betreffen deshalb die Straße selbst.

Mit dem Velo von Grußendorf nach Westerbeck: Um die L 289 kommen Radfahrende heute nur schwer herum. Eine Ausweichroute ist umständlich. „Wir wollen doch alle auf das Rad bringen“, sagt Wolfgang Harder vom Radfahrer-Club ADFC. Vor allem Schüler sollten sicher nach Westerbeck kommen. Deshalb steht für ihn fest, dass der Radweg endlich gebaut werden muss. „Ich sehe ihn als dringend an.“

Radweg bei Grußendorf: Nach Westerbeck hin ist die Lücke noch mehrere Kilometer lang. Quelle: Lea Behrens Archiv

Das Ob ist nicht mehr die Frage. Es geht um das Wann. Und das Planen zieht sich hin bei so einem Gemeinschaftsprojekt, das der Landkreis Gifhorn, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie die Gemeinden Sassenburg und Ehra-Lessien stemmen. Das 6,8 Kilometer lange und zweieinhalb Meter breite Asphaltband ist nicht mal eben so dahingewalzt.

„Die Maßnahme befindet sich derzeit noch im Planungsstadium“, teilt Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter mit. Der umwelttechnische Variantenvergleich sei mittlerweile abgeschlossen, die Grundlagen für den landschaftspflegerischen Begleitplan seien ebenfalls bereits erarbeitet. Die verkehrstechnische Planung sei gestartet. Laut Schildwächter rechnet der Landkreis damit, dass das Planungsbüro Ende des Jahres damit fertig sein dürfte.

Fahrradweg-Ende bei Lessien: Wann es hier nach Grußendorf weiter geht, ist noch unklar. Quelle: Lea Behrens

Auf welche Seite der L 289 kommt der Radweg?

„Im Planungsprozess werden auch die Varianten zu betrachten und deren Vor- und Nachteile abzuwägen sein, auf welcher Seite der L 289 der Radweg realisiert werden wird“, so Schildwächter weiter. Im kommenden Jahr soll das Planfeststellungsverfahren beginnen. Für die Planung zahlen der Landkreis Gifhorn 300 000 Euro, die Gemeinde Sassenburg 250 000 Euro und die Gemeinde Ehra-Lessien 150 000 Euro. Die eigentlichen Baukosten stehen noch nicht fest.

Radweg in Höhe der Kanalbrücke: Der Rest entlang der L 289 zwischen Westerbeck und Grußendorf kommt erst noch. Quelle: Lea Behrens Archiv

Anrücken werden Bagger und Bauarbeiter dennoch bereits im kommenden Jahr, denn die Deckenerneuerung der Straße selbst ist ausgemachte Sache. Die Landesbehörde werde die vier Zentimeter dicke Deckschicht sowie in einigen Bereichen auch die Deck- und Binderschichten erneuern, kündigt deren Leiter Michael Peuke an. Das werde in zwei Bauabschnitten erfolgen.

Landesbehörde erneuert L 289 in zwei Bauabschnitten

2023 sei der 2,5 Millionen Euro teure Abschnitt mit Ortsdurchfahrt Westerbeck und freier Strecke bis Grußendorf dran, danach der weitere Abschnitt bis Lessien für 1,4 Millionen Euro. Peuke zum zweiten Bauabschnitt: „Das genaue Jahr ist aber noch mit anderen Baumaßnahmen im Straßennetz abzustimmen, damit sich Umleitungsstrecken nicht gegenseitig behindern.“ Auch die Umleitungsstrecken für diese Baumaßnahme, die wieder unter Vollsperrung laufen wird, stehen noch nicht fest.

Was Westerbeck sich für seine Ortsdurchfahrt noch wünscht

Die Gemeinde erneuert in Westerbeck die Nebenanlagen, die in den 2,5 Millionen Euro noch nicht enthalten sind, so Peuke. Die Planungen dazu bei der Kommune liefen noch. „Ziel ist der Start der Arbeiten im April 2023“, hatte Sassenburgs Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski kürzlich auf AZ-Anfrage bestätigt. Die Kommunalpolitik wird sich Ende Februar weiter mit dem Thema befassen. Es geht dabei unter anderem Fahrbahnverschwenkungen an den Ortseingängen und die Kreuzung in der Ortsmitte.

Von Dirk Reitmeister