Seele baumeln lassen oder Action erleben: Das bietet der Bernsteinsee bei Stüde alles auf einem Fleck. Er stellt sich damit als ein geeignetes Ziel für Familien dar. Die AZ hat eine Radtour ausgetüftelt – mit etwas radeln und viel Aufenthalt am Ziel.

Als Start bietet sich der Parkplatz am Ufer des Elbeseitenkanals unterhalb der Brücke der Landesstraße von Westerbeck nach Grußendorf an – wahlweise auf der westlichen oder auf der östlichen Seite. Wir starten mal im Westen. Vom Parkplatz geht es gleich auf den Weg entlang des Kanals nach Norden. Nach wenigen Minuten Pedaltritt lohnt sich eine Lese-Pause an geschichtlicher Stelle, markiert mit einer Infotafel des Sassenburg-Rundwegs.

Zur Galerie Strand Wasserski, Kart, Bogensport: Der Bernsteinsee bietet Familien jede Menge Freizeitaktivitäten. Bei einer Radtour entlang des Elbeseitenkanals erfährt der Besucher mehr über seine Entstehung.

Am Fuße der Kanalböschung war einst das sogenannte Celler Lager. Die Stadt Celle errichtete wegen Brennstoffmangels nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 eine Strafanstalt: 20 Stammarbeiter und 90 Häftlinge betrieben dort ein Heiztorfwerk. Nach 1950 entspannte sich der Brennstoffmangel, und Flüchtlinge zogen in das Celler Lager ein. 1959 lebten noch 31 Einwohner in den Baracken, die nach und nach verfielen. Bis 2017 war das Celler Lager laut Infotafel bewohnt, vor gut einem halben Jahr erst wurden letzte Reste abgerissen. Heute ist hinter der Infotafel nur noch Baumbewuchs zu sehen.

Kurz vor der Stahlbogenbrücke des Heudamms wechseln wir vom Weg entlang des Kanals auf die Rampe, über die Brücke geht es nach Stüde hinein. Dort müssen wir unter Umständen innerorts eine Baustelle umfahren, um zum Bernsteinsee zu gelangen. Ansonsten gelangen wir über den Heudamm in den Ort, biegen bei der ersten Gelegenheit nach links ab in die Straße Im Hägen und kommen so zur Kreisstraße. Bald hinter dem Ortsausgang geht es nach links auf das Gelände des Naherholungsgebiets.

Und da kann sich der Nachwuchs müde toben. Der Bernsteinsee bietet vielfältige Freizeitaktivitäten. Man kann klassisch am Strand liegen und baden, man kann aber auch Wasserski oder Kart fahren oder sein Geschick beim Adventure Golf, Fußballgolf oder Bogenschießen testen. Eine Reitanlage gibt es auch. Und natürlich einen Spielplatz.

Mehr zur Tour zum Bernsteinsee Länge: 12,5 Kilometer Höhenunterschied: 24 Meter rauf und wieder runter Karten: Bikeline-Radwanderkarte „Südheide Gifhorn“ vom Verlag Esterbauer, Maßstab 1:60 000 mit Ortsplänen und touristischen Informationen für 5,90 Euro in jeder Buchhandlung (ISBN-978-3-85000-816-7) und in den Touristinformationen der Südheide Gifhorn GmbH. Anfahrt: Wer umweltfreundlich mit dem Nahverkehr anreisen will, erreicht den Bernsteinsee über die Buslinien 164 (Gifhorn-Brome) und 172 ( Stüde-Weyhausen) und kann vor Ort Fahrräder leihen. Dann startet und endet die Tour am Bernsteinsee. Weitere Informationen im Internet unter www.bernsteinsee.de.

Für die Rücktour erreichen wir das Ostufer des Elbeseitenkanals direkt vom Bernsteinseegelände aus. Ein paar Pedalumdrehungen südlich der Stahlbogenbrücke steht eine weitere Infotafel der Sassenburg-Radrunde zur Geschichte des Bernsteinsees, der beim Bau des Elbeseitenkanals entstand. Sie fahren ja gerade auf den Ausschüttungen aus dem Aushub, der heute mit Wasser gefüllt ist.

Kurz vor der Brücke der Landesstraße erreichen wir den Parkplatz an der Ostseite. Von dort aus wechseln wir über die Brücke – es gibt dafür einen Radweg – auf die Westseite zurück zum Parkplatz. Dann haben wir familienfreundliche 12,5 Kilometer hinter uns.

