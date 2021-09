Neudorf-Platendorf

Querdenker sind sie nicht, betonen sie. „Corona leugnen wir nicht. Man muss vorsichtig sein.“ Die permanente Maskenpflicht für Kinder in den Schulen lehnen sie trotzdem ab. Mit Schildern wie „Mit Maske können wir uns nicht konzentrieren“ oder „Mit Maske bekomme ich Kopfschmerzen“ machten am Montag rund 20 Mütter und Großmütter an der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf klar, was sie von dieser Regel halten.

Die Kritik: Die Kinder müssten trotz der täglichen Testpflicht ständig Maske tragen, auch im Unterricht an ihren Sitzplätzen. Das sorge für Probleme im Unterricht, bei der Konzentration, einige reden sogar von gesundheitlichen Beschwerden bei ihren Kindern durch die Masken. Andernorts dürften getestete Menschen dagegen die Maske unter bestimmten Umständen abnehmen – beispielsweise in der Gastronomie, im Theater, in Konzerthäusern und Kinos, wenn der Sitzplatz erreicht ist, so die Eltern. Das sei nicht nachvollziehbar und den Kindern schon gar nicht zu vermitteln.

Protest: Auf Schildern machten die Eltern klar, was sie von der aktuellen Regelung zur Maskenpflicht an Schulen halten. Quelle: Thorsten Behrens

Acht Schulen sind von zumindest einer Person vertreten

Gekommen sind nicht nur Frauen, deren Kinder oder Enkel die Grundschule in Neudorf-Platendorf besuchen. Die IGS und das Humboldt-Gymnasium sowie die Berufsbildenden Schulen 1 in Gifhorn, das Gymnasium in Meine, die IGS Sassenburg, das Schulzentrum Vorsfelde und die Friedrich-von-Schiller-Schule in Wolfsburg sind jeweils mit zumindest einer Person vertreten. „Wir sind stellvertretend für viele andere hier, die nicht kommen konnten, weil sie arbeiten oder ihre Kinder versorgen müssen“, sagt eine der Mütter. Namentlich genannt werden wollen sie nicht: „Wir befürchten sonst Konsequenzen für unsere Kinder.“

„Unser Protest richtet sich ausdrücklich nicht gegen die Lehrkräfte und die Schulleitungen. Die müssen die Anweisungen befolgen“, sagen sie. Wohl aber gegen die Verantwortlichen auf den politischen Ebenen des Bundes und des Landes sowie bei den Schulträgern. Denn dort liege so einiges im Argen. „Darum gehen wir auch alle wählen. Das ist gerade jetzt wichtig“, sagt eine Mutter, während alle anderen nicken. Bis auf eine: „Das wird das erste Mal sein, dass ich genau deswegen nicht zur Wahl gehe. Das hat sich für mich erledigt.“

Was im Argen liegt, machen sie am Beispiel Luftreinigungsfilter fest. „An unserer Schule gibt es Luftreinigungsfilter für die fünften und sechsten Klassen, für die höheren Klassen nicht“, sagt eine Mutter, deren Kind auf das Meiner Gymnasium geht – die Kinder der höheren Klassen sind allerdings zumeist zwölf Jahre alt und älter und könnten sich bereits impfen lassen. Eine andere wirft ein, zum Thema Luftreinigungsfilter seien die Eltern an ihrer Schule bisher nicht informiert worden.

Die Umsetzung lässt immer noch auf sich warten

Und in der Tat: Anderthalb Schuljahre nach Beginn der Pandemie wird das Thema zwar in den Räten behandelt, soll Geld von Bund und Ländern fließen – doch die Umsetzung lässt auf sich warten. So wie beispielsweise in der Samtgemeinde Meinersen, wo im Herbst erst einmal ein entsprechendes Konzept vorgestellt werden soll. Die Samtgemeinde Wesendorf wartet auf die Förderrichtlinien von Bund und Land und befürchtet anschließend erst einmal Engpässe beim Kauf von Luftreinigungsfiltern. Eine Ausnahme stellt die Stadt Gifhorn dar: Der Stadtrat hat 1,1 Million Euro zur Verfügung gestellt, um kurzfristig an den Schulen, für welche die Stadt verantwortlich ist, Luftreinigungsfilter einbauen zu lassen.

Von Thorsten Behrens