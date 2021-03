Polizei sucht Zeugen zu Unfall in Westerbeck

Westerbeck

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits vor zweieinhalb Wochen in Westerbeck ereignet hat. Zum Unfallhergang gibt es unterschiedliche Aussagen der Beteiligten. Am Mittwoch, 3. März, gegen 8.30 Uhr, bog eine 32-jährige Sassenburgerin mit ihrem roten Audi A5 vom Dannenbütteler Weg nach links in die Hauptstraße ein. Hierbei soll sie laut Polizei eine vorfahrtberechtigte 66-jährige Sassenburgerin übersehen haben, die mit ihrem Fahrrad von der Kleinen Dorfstraße kommend die Hauptstraße queren wollte. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Pkw und Fahrrad, wobei die 66-jährige zu Boden stürzte und sich dabei Prellungen zuzog. Hinter dem Audi soll noch ein beigefarbener Pkw gefahren sein. Dessen Fahrzeugführer oder andere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weyhausen, Telefon (0 53 62) 94 79 80, in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion