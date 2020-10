Triangel

Die Hauptsaison für Einbrecher hat begonnen. Viele Bürgerinnen und Bürger unterschätzen das Risiko in der jetzigen dunklen Jahreszeit, Opfer eines Einbruchs zu werden. Dabei kann es jeden treffen, warnt die Gifhorner Polizei. Sie lädt zu Präventionsveranstaltungen unter Corona-Auflagen ein.

„Das Einbrechen selbst dauert nur Sekunden, die gesamte Tat wenige Minuten“, sagt Klaus-Dieter Ahne, Präventionsexperte der Gifhorner Polizei. „Für die betroffenen Menschen hingegen können die psychischen Folgen durch die Verletzung der Privatsphäre und dem damit verbundenen Verlust des Sicherheitsgefühls noch Jahre andauern.“ Doch es gibt guten Schutz durch zertifizierte Produkte.

Kennt die Tricks der Ganoven: Klaus-Dieter Ahne von der Gifhorner Polizei klärt Bürgerinnen und Bürger auf, wie sie sich gegen Einbrecher schützen können. Quelle: Polizei Gifhorn

Vom Enkeltrick bis zum falschen Polizisten

Wenn Ahne demnächst Interessierte über Schutz aufklärt, geht es nicht nur um Einbrüche. Auch Trickbetrüger wenden immer wieder ihre Maschen „falscher Polizist“, „Enkeltrick“ oder „Gewinnversprechen“ an. Der Vorbeugungsspezialist wird am Sonntag, 1. November, zwischen 10 und 14 Uhr im Sportheim in Triangel am Heinz-Rimpau-Weg 41 umfassend informieren. Neben der Ausstellung mit „Einbruchfenster“ wird er je einen Vortrag um 11 Uhr zum Thema Einbruchschutz und um 13 Uhr zum Trickbetrug halten.

Das sind die Corona-Regeln bei der Veranstaltung

Aufgrund der Pandemie müssen die Hygiene-Regeln eingehalten werden. Desinfektionsmittel wird vorgehalten. Das Tragen der Mund-Nase-Schutzmaske ist bis zum Hinsetzen auf den Platz Pflicht. Aufgrund der Abstandsregel stehen 22 Sitzplätze zur Verfügung. Infolgedessen ist die Voranmeldung bei der Gemeinde Sassenburg unter Tel. (0 53 71) 6 88 35 zu einem oder beiden Terminen erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos, Kaltgetränke werden bereitgestellt. Bitte den Personalausweis mitbringen.

