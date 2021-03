Planungen für Sanierung der Landesstraße 289 in der Sassenburg nehmen Fahrt auf

Sassenburg

Diskutiert wird schon seit einigen Jahren über die anstehende Sanierung der Landesstraße 289 zwischen der Kreuzung zur Bundesstraße 188 und dem Doppeldorf Ehra-Lessien. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. In dieser Woche werden die ersten Planentwürfe öffentlich beraten. Vor allem für die Ortschaft Westerbeck steht einiges an.

Dank Corona ist das Projekt zeitlich weiter nach hinten gerutscht als geplant. „Unser Ziel ist es jetzt aber, 2022 mit den Arbeiten zu beginnen“, erklärt Henning Schwägermann, Fachbereichsleiter Betrieb und Verkehr bei der federführenden Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Doch Entscheidungen müssen auch an anderer Stelle getroffen werden. Beispielsweise beim Landkreis Gifhorn, wenn es um einen Kreisverkehr in Grußendorf geht. Oder bei der Gemeinde Sassenburg. Denn die Landesbehörde ist laut Schwägermann nur für die Erneuerung der Fahrbahndecke verantwortlich. Alles, was drumherum passieren soll, ist Sache der Gemeinde. „Ab dem Hochbord“, sagt er.

In den Ortschaften wird es wohl Vollsperrungen geben

Und während es dort bereits eine detaillierte Aufstellung mit Kosten für die Arbeiten in den Ortsdurchfahrten Westerbeck und Grußendorf gibt, ist die Landesbehörde noch nicht so weit. „Bei der L 289 gibt es eine Menge Konfliktpotential“, sagt Schwägermann und meint damit die vielfältigen Zuständigkeiten. Da müsse alles unter einen Hut gebracht werden – wenn die Gemeinde ihre Planungen politisch auf den Weg gebracht habe, könne die Landesbehörde auf deren Grundlage ein Planungsbüro beauftragen. Gespräche gibt es aber bereits untereinander. So hat der Wasserverband laut Schwägermann bereits mitgeteilt, dass er den Kanal nicht neu legen müsse. Lediglich die Entwässerung müssen an die neue Straße angeschlossen werden. Gespräche zwischen Land und Landkreis, aber noch keine Entscheidung, gebe es zudem zu einem möglichen Kreisverkehr in Grußendorf.

Hier wird über die Sanierung der Landesstraße 289 informiert und politisch beraten Zumindest die Bürger und Bürgerinnen aus Westerbeck und Grußendorf dürfte es interessieren, wie und wann sie Infos zur Sanierung bekommen – und natürlich die zahlreichen Pendler, welche die Landesstraße 289 zumindest teilweise nutzen. In der kommenden Woche gibt es mehrere Gelegenheiten dazu. Die BIG Sassenburg lädt zu einem Online-Dialog für die Ortschaften Grußendorf und Westerbeck ein. Folgende Termine sind geplant: Grußendorf, Montag, 15. März, um 19 Uhr; Westerbeck, Dienstag, 16. März, um 19 Uhr. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter www.big-sassenburg.de, es gibt anschließend per E-Mail einen Link zur Teilnahme. In der Sporthalle in Westerbeck, Bokensdorfer Weg 22, findet am Mittwoch, 17. März, um 18 Uhr eine öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Sassenburg zusammen mit den Ortsräten Grußendorf und Westerbeck um Thema statt. Die Zahl der Zuhörer ist auf 15 Personen begrenzt. Ab Montag, 15. März, können sich die Zuhörer unter Tel. (0 53 71) 68 80 anmelden.

Die Landesbehörde will die L 289 von der Einmündung in die B 188 bis nach Ehra sanieren: „Das ist eine Grunderneuerung“, sagt Schwägermann. In großen Abschnitten soll das auf den Strecken zwischen den Ortschaften erfolgen – B 188 bis Westerbeck, Westerbeck bis Grußendorf, Grußendorf bis Ehra-Lessien. Dort wird es möglicherweise jeweils halbseitige Sperrungen geben. In Westerbeck und Grußendorf selbst wird das eher nicht möglich sein, so Schwägermann. Er geht hier von Vollsperrungen aus. Allerdings wird es auch hier Teilabschnitte geben mit entsprechenden Umleitungen. Geplant ist, die Decke der Landesstraße abzufräsen und dann neu aufzutragen. „Die Straße ist im jetzigen Zustand noch sicher befahrbar, aber irgendwann müssen wir da ran“, sagt Schwägermann.

Spannend wird es beim Radwegebau an der Kanalbrücke

Wann der seit langem gewünschte Radweg von Westerbeck nach Ehra entlang der Landesstraße gebaut wird, steht nach wie vor noch nicht fest. „Das wird aber nicht gleichzeitig mit der Straßensanierung passieren. Das schaffen wir nicht“, macht Schwägermann jetzt schon klar, dass Radler auf diese Strecke noch warten müssen. Spannend dürfte der Radwegebau dann außerdem werden – zumindest über den Elbe-Seiten-Kanal ein, da der zur Verfügung stehende Platz auf der Brücke eigentlich zu schmal ist.

Von Thorsten Behrens