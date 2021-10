Grußendorf

Der Grußendorfer Heideweg – noch eine Schotterpiste – soll ausgebaut werden. Die reinen Baukosten liegen bei rund 1,43 Millionen Euro. Bis zu eine Million Euro könnte über Fördermittel gedeckt werden. Grußendorfs Ortsrat sprach sich einstimmig für den Ausbau aus. Der Sitzung ging eine Anliegerversammlung voraus.

Bauamtsleiter Jörg Wolpers berichtete von einer Versammlung in „lockerer Atmosphäre“, in deren Verlauf der Gifhorner Planer Andree Kepper vorstellte, was geplant ist. Demnach soll der Heideweg mit einer Fahrbahnbreite von 4,5 Metern gepflastert werden – 3,5 Meter grau-nuanciert, dazu ein Meter herbstbunt als optische Abgrenzung zwecks Verkehrsberuhigung und Andeutung eines Gehweges. Hinzu kommt ein 1,85 Meter breiter Versickerungsstreifen als Mulde.

Auch die Einmündungsbereiche werden herbstbunt gepflastert. Insgesamt sieben Aufpflasterungen dienen der Verkehrsberuhigung. Die Straßenbeleuchtung wird mit LED-Pilzleuchten erneuert. Alles in allem sei vorgesehen, den Grußendorfer Heideweg so auszubauen wie zuvor Stüdes Eichenkamp, Waldstraße und Im Hägen, fasste es Sebastian Zielonko, Tiefbaufachmann aus der Gemeindeverwaltung zusammen.

Gemeinde erwartet Zuschüsse für den Ausbau des Heidewegs

Wie schon in Stüde fließen voraussichtlich auch in Grußendorf kräftig Fördermittel aus der Dorferneuerung: 500 000 Euro. Dazu komme wohl ein Zuschuss in gleicher Höhe aus der so genannten Co-Finanzierung. „Klar ist das aber erst Mitte oder Ende November“, sagte Wolpers.

Davon hänge ab, wie hoch die Anliegerbeiträge letztlich ausfallen: entweder 6,90 Euro oder 2,80 Euro pro Quadratmeter Beitragsfläche. Sprich: Die Gemeinde trägt entweder 101 560 oder 51 560 Euro, die 69 Anwohner teilen sich je nach Grundstücksgröße entweder 763 322 oder 313 322 Euro. Als Meinungsbild kristallisierte sich während der 40-köpfigen Versammlung heraus, dass elf Anwohner komplett gegen den Ausbau sind, 25 für einen Ausbau bei einer Million Euro Zuschuss, aber nur zehn bei 500 000 Euro an Fördermitteln.

Grußendorfs Ortsbürgermeister Peter Schillberg sprach eingangs der Ortsratssitzung von einer „ruhig und gut“ verlaufenen Anliegerversammlung. „Mir persönlich ist es völlig egal, was da im Heideweg passiert“, sagte er. Politisch allerdings sollte man das lange Kapitel endlich mal zu Ende bringen.

Anwohner schlägt Erneuerung wieder in Schotterbauweise vor

Den Vorschlag eines Zuhörers, die Straße lediglich in kostengünstiger Schotterbauweise zu erneuern, lehnte Jörg Heuer (SPD) derweil ab: „Die Pläne wie und in welchem Umfang der Heideweg ausgebaut wird, sind nicht vom Himmel herabgefallen, sondern ausführlich öffentlich diskutiert worden.“ Zudem müsse man bauliche Vorgaben erfüllen, um Fördermittel zu erhalten, ergänzte Zielonko, und: „Mit Schotterbauweise hätten wir nicht mehr als eh schon da ist.“ Für die Unterhaltung der jetzigen Schotterstraße fallen jährlich übrigens Kosten von 5 000 bis 8 000 Euro an.

Die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat im kommenden Jahr

Grußendorfs Ortsrat sprach sich geschlossen für die Erneuerung des Heideweges in der vorgestellten Form aus. Die endgültige Entscheidung über den Straßenausbau trifft der Gemeinderat allerdings erst während der Haushaltsberatungen fürs kommende Jahr. Ortsbürgermeister Schillberg dankte dem scheidenden Ortsrat für die gute Zusammenarbeit. „Künftig übernehmen Jüngere das Ruder. Das ist sehr in unserem Sinn“, sagte er. Unterstützen wolle man sie gern, damit der Generationswechsel im Ortsrat reibungslos gelingt. Etwa bei der bald anstehenden Laubsammlung.

Von Ron Niebuhr