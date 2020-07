Triangel

Den Nutzen von Ortsräten zweifelt derzeit die BIG Sassenburg stark an. Sie hat beantragt, die fünfköpfigen Gremien durch einen Ortsvorsteher nebst Stellvertreter zu ersetzen. Nicht zuletzt, weil kaum jemand für die Ortsräte kandidiere. Triangels Ortsbürgermeisterin Beate Morgenstern-Ostlender sagte dazu: „Es ist zwar schwierig, Kandidaten zu finden. Aber wie sind bei der Suche wohl noch nicht genug in die Offensive gegangen.“ Auch ihr Stellvertreter Claus Schütze sprach sich für den Erhalt der Ortsräte aus: „Sie sind ein demokratisches Grundelement unserer Gemeinde.“ Ohne Ortsrat sei es unmöglich, Kontakt zu allen Triangelern zu halten. In 100-Seelen-Orten reiche dafür sicherlich ein Ortsvorsteher, aber nicht in Triangel mit seinen 2000 Einwohnern. Der Ortsrat stimmte während seiner Sitzung am Donnerstag geschlossen gegen den BIG-Antrag.

So genannte Hirtenstabmasten beleuchten die Straßen im vor 27 Jahren entstandenen Wohngebiet Parkäcker. Drei Masten sind inzwischen nicht mehr standsicher und müssen ausgetauscht werden. Hirtenstabmasten kosten inklusive Bogen und Leuchte mit 1410 Euro fast drei Mal so viel wie Standardlaternen. Daher empfahl die Gemeindeverwaltung mit Blick auf die Haushaltslage, abgängige Hirtenstabmasten durch Standardlaternen zu ersetzen. Der Ortsrat folgte dem Vorschlag einstimmig.

Ortsbegehung geplant

Der Bebauungsplan Dorfwinkel ist in den 1960-er Jahren aufgestellt und seitdem nicht aktualisiert worden. Das soll jetzt nachgeholt werden. Mit einer Ortsbegehung soll der Ist-Zustand erfasst werden. Danach werde geprüft, wo dieser von der Planung abweicht, inwieweit diese angepasst werden müsste und wo sich Entwicklungspotentiale ergeben. Danach spreche man über die weitere Vorgehensweise, ehe das Änderungsverfahren offiziell eingeleitet werde, erläuterte Morgenstern-Ostlender. Bauamtsleiter Jörg Wolpers erklärte auf Nachfrage der Zuhörer, dass man so im Plangebiet zum Beispiel Hinterbebauung ermöglichen könnte, sofern das gewünscht sei. Der Ortsrat stimmte geschlossen für die Aktualisierung des B-Planes.

Wolpers berichtete zudem, dass man gemeinsam mit Vertretern des Aller-Ohre- und des Wasserverbandes das Regenrückhaltebecken am Rodelberg in Augenschein genommen habe. Es soll nun Gestrüpp aus dem Becken entfernt und der Grabenlauf instand gesetzt werden. Davon erhofft man sich, dass das Becken dann wieder „besser funktioniert“, sagte Wolpers. Das Umfeld des Bahnhofes soll ab Ende August neu gestaltet werden. Man rechne mit einer 30-wöchigen Bauzeit, einschließlich einer Winterpause von drei Wochen. „Mitte März sind wir wohl fertig“, sagte er.

Artenschutz-Kartierung läuft

Fürs seniorengerechte Wohnprojekt hinterm Penny-Markt läuft derzeit die Artenschutz-Kartierung des vorgesehenen Grundstücks. Und im Holzwiesenweg habe man zwei Erlen gefällt, die nicht mehr standsicher waren, berichtete Wolpers. Ortsbürgermeisterin Morgenstern-Ostlender ergänzte, dass Rabatten neu bepflanzt worden seien. Auf dem Spielplatz würden Sitzgruppen aufgestellt und zusätzliche Bäume gepflanzt, sagte sie.

Von Ron Niebuhr