Triangel

Alles zurück auf Anfang heißt es wohl bei der Planung für eine neue Triangeler Kindertagesstätte. Der neue Ortsrat konnte sich nämlich mit dem Beschluss des alten, eine Kita im Baugebiet „Zum Holzplatz“ zu errichten, mehrheitlich nicht anfreunden. „Wir sind mit dem Standort nicht glücklich“, sagte Ortsbürgermeisterin Andrea Kiel. Die Kita grenze an den Pennymarkt und sei nur durch eine Lärmschutzwand von der stark befahrenen Kreisstraße getrennt. „Wir sind uns bewusst, dass es Zeit und Geld kostet, den B-Plan noch einmal zu ändern“, sagte sie. Aber da man die Kita langfristig nutzen wolle, sei es das wert.

Denis Hannemann und Tatjana Grabowksi (beide SPD) sahen es anders. Ersterer meinte, dass der „dringende Bedarf“ an zusätzlichen Betreuungsplätzen keine weitere Verzögerung rechtfertige. Und Letztere erklärte, dass man dort sehr wohl problemlos eine Kita bauen und betreiben könne, sofern man sich an der „Vorzeige-Kita“ in Dannenbüttel orientiere. Tobias Fronz (CDU) dagegen empfahl, die neue Kita nördlich der alten im Geltungsbereich des B-Planes „Dorfwinkel“ zu bauen. Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski erinnerte daran, dass der alte Ortsrat sich bewusst für den Standort am Holzplatz entschieden habe – auch um ein Miteinander von Jung und Alt zu fördern, da in direkter Nachbarschaft zur Kita betreutes Wohnen geplant sei.

Vorgaben für betreutes Wohnen und private Häuser

Peter Weber (BIG) brachte ergänzend zum neuen Kita-Standort weitere Änderungen vor. So sollen von der bisherigen Planung nur die Flächen für Einzelhäuser an der Gifhorner Straße unverändert bleiben. Beim betreuten Wohnen soll ein möglicher Investor zu einer offenen Bauweise verpflichtet werden. Es sollen öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen. Auf der Fläche auf der Rückseite des Pennymarktes sollen Einzel- und Doppelhäuser auf jeweils 600 Quadratmeter großen Grundstücken ermöglicht werden. Sämtliche Nebenstraßen sollen als Spielstraßen ausgewiesen werden. Zudem seien Photovoltaikanlagen auf sämtlichen Dächern vorzuschreiben, beantragte Weber.

Der Ortsrat folgte dem ebenso mit drei zu zwei Stimmen wie zuvor dem Beschluss zur Planung eines Kita-Neubaues im Dorfwinkel. Sollten Bauausschuss und Gemeinderat sich dem anschließen, sei am Holzplatz eine „komplette Neuplanung“ nötig, sagte Bauamtsleiter Jörg Wolpers. Und den B-Plan „Dorfwinkel“ müsste man ebenfalls ändern, „denn der sieht bisher keine Kita vor“, fügte Koslowski hinzu. Dass sich der Kita-Neubau so um wenigstens zwei weitere Jahre verzögert, sei vertretbar, „weil es die bessere Lösung ist“, meinte Fronz. Der Standort am Holzplatz sei zu weit vom Sportplatz entfernt, bringe zu viel Straßenlärm mit sich, sei zu klein für schon bald erforderliche Erweiterungen und schließe eine Sanierung der alten Kita aus.

Fläche zwischen Penny und Hadi wird aufgewertet

Triangel soll einen Bolzplatz bekommen. Der Wunsch dazu ist aus dem Dorf an den Ortsrat herangetragen worden. Ortsbürgermeisterin Andrea Kiel fand das eine „tolle Idee“, deren Finanzierung die Gemeinde übernehmen soll. Man wolle sich erst einmal mögliche Flächen anschauen und die Entscheidung so lange vertagen. Einstimmig angenommen wurde dagegen schon jetzt, am Weg zwischen Penny- und Hadi-Markt zwölf Obstbäume alter Sorten zu pflanzen. „Die Fläche sieht trostlos aus. Wir könnten sie so optisch und im Sinn der Natur aufwerten“, begründete Peter Weber (BIG) den Antrag. Mit der Verwaltung wolle man einen Ortstermin machen, um Details zu klären. Die Kosten von 1800 Euro werden übers derzeit 9773 Euro starke Ortschaftsbudget gedeckt.

Den BIG-Antrag, die Fahrradbox am Triangeler Bahnhof mit einem per Smartphone-App zu steuernden elektronischen Schloss zu versehen, vertagte der Ortsrat. Man möchte zunächst beobachten, ob es dort ohne entsprechende Sicherung zu Vandalismus oder Diebstahl kommt. Der Verwaltung seien bisher keine Schadensfälle bekannt, berichtete Wolpers.

Einstimmig angenommen wurde dagegen Webers Antrag, am Glockenturm einen öffentlich zugänglichen Bücherschrank aufzustellen. „Dort könnten Triangeler Bücher abgegeben, die sie nicht mehr lesen, und im Austausch welche mitnehmen, die sie lesen möchten“, sagte er. Das komme gut an und sei nachhaltig. Die Betreuung des witterungsfest zu bauenden Bücherschrankes würden seine Frau und er übernehmen, bot Weber an.

Von Ron Niebuhr