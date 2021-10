O’zapft is: So feiert Grußendorf trotz Corona wieder ein rauschendes Oktoberfest

Grußendorf

„O’zapft is!“: Lange mussten die Grußendorfer auf diesen Ausruf warten, ließ die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr doch kein Oktoberfest zu. Jetzt sah es von der Infektionslage her besser aus. Daher richtete Festwirt Walter Stendel kurzerhand die beliebte bajuwarisch geprägte Sause wieder aus – als dreitägiges Dorffest!Den Startschuss zum Partymarathon gaben der Bergfelder Zeltverleiher Stendel und sein Team am Freitag mit einem bunten Familiennachmittag auf dem Festplatz mitten in Grußendorf.

Dort erwartete die Besucher ein Rummel mit Kinderkarussell für die Kleinsten sowie Autoscooter und Schießbude für die Größeren und alle Junggebliebenen. „Wir freuen uns, dass wir mal wieder etwas anbieten können. Die Schausteller hatten lange genug nichts zu tun“, sagte Stendel. Und die Grußendorfer seien gewiss auch hungrig darauf, endlich mal wieder kräftig zu feiern.Denn angekommen seien seine Oktoberfeste immer gut in der Sassenburg – egal ob in Grußendorf oder in Neudorf-Platendorf, sagte Stendel. Das Zelt war stets rappelvoll mit Madln und Buam in Dirndl und Krachlederner.

Die Neuauflage mache da sicherlich keine Ausnahme: „Ins Zelt passen 400 Gäste rein. 300 Karten haben wir schon im Vorverkauf rausgegeben“, zeigte sich Stendel zufrieden. Zu verdanken war das ein gutes Stück weit dem Schützenverein. Der hatte das Oktoberfestwochenende im Vorfeld beworben und auch Tickets verkauft. „Wir arbeiten immer sehr gut zusammen“, freute sich Stendel, dass ihm der Verein erneut zur Seite stand.Die Festgäste ließen es nach allen Regeln der Kunst beim Oktoberfestabend am Samstag krachen. Kein Wunder, denn „die Leute haben einfach riesigen Nachholbedarf im Feiern“, wusste Stendel. Und die Band Impuls spielte ganz famos zum Tanz auf. Da hielt es kaum jemand lange am Sitzplatz.

Am Sonntag klang das Fest nachmittags mit Kaffee und Kuchen aus. Vom Ablauf und Aufbau her war das Oktoberfest diesmal vergleichbar mit dem Schützenfest – nur eben ohne Schießwettbewerbe, Proklamation und Umzüge. Und trotz der gelungenen Neuauflage unter Pandemiebedingungen hegte wohl nicht nur Veranstalter Stendel die große Hoffnung, „dass die kommende Saison wieder normal verläuft.“

Von Ron Niebuhr