Sassenburg

Im Herbst 2021 wird in der Sassenburg gewählt – Ortsräte, Gemeinderat und Gemeindebürgermeister. Das heißt: Die BIG möchte zu dieser Wahl die Ortsräte gerne abschaffen und durch Ortsvorsteher ersetzen. Die AZ hat einmal nachgefragt, wie weit die Parteien so mit der Kandidatensuche sind und ob es auch weiterhin Ortsräte geben wird.

„Das Thema Bürgermeisterwahlkampf ist in der Gemeinde Sassenburg noch nicht akut. Dazu werden rechtzeitig noch Gespräche geführt“, sagt Gemeindebürgermeister Volker Arms, der zur Wahl 2016 von der SPD aufgestellt worden war.

Die SPD in der Sassenburg will den Amtsinhaber erneut ansprechen

Das bestätigt auch der SPD-Vorsitzende der Sassenburg. „Zurzeit haben noch keine Gespräche mit Kandidatinnen oder Kandidaten stattgefunden. Letztendlich wird die Kandidatur durch die Mitgliederversammlung entschieden. Wir werden uns rechtzeitig zusammen setzen und die entsprechenden Bewerber zu Gesprächen einladen. Aufgrund seines hohen Engagements für die Bürgerinnen und Bürger, der Erfolge für die Sassenburg und seiner Popularität in der Bevölkerung wird Herr Arms unser erster Ansprechpartner sein“, erklärt Thomas Klopsch. Eine Abschaffung der Ortsräte befürwortet die SPD nicht. Aufgrund der Größe der Ortschaften und vieler Verpflichtungen sei es ihr Ziel, die Ortsräte beizubehalten. Die Sitzungen böten vielen Bewohnern die Möglichkeit, ihre Meinung und ihr Anliegen öffentlich zu äußern. Ein Ansprechpartner – also ein Ortsvorsteher – sei für die Fülle der Anfragen zu wenig.

Coronabedingt ist die CDU bisher noch nicht auf Kandidatensuche

„Coronabedingt ist die Kandidatensuche noch nicht erfolgt. Der CDU-Gemeindeverband wird in seiner nächsten Sitzung nach der Sommerpause in die Phase der Kandidatenfindung einsteigen. Es ist in jedem Fall beabsichtigt, eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten ins Rennen zu schicken“, erklärt Annette Merz, Ortsbürgermeisterin in Westerbeck und Vorsitzende der CDU auf Gemeindeebene. Die CDU in der Sassenburg ist eindeutig für den Erhalt der Ortsräte. „Nur so kann Demokratie in den Ortschaften gelebt werden. Ein Ortsvorsteher hat – anders als ein Ortsrat – lediglich Hilfsfunktionen und unterliegt dem Weisungsrecht des Hauptverwaltungsbeamten. Der Ortsrat hingegen vertritt die Interessen der Ortschaft und hat bestimmte Entscheidungsbefugnisse. Der Ortsvorsteher hat lediglich ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht“, so Merz.

Die BIG will auf allen kommunalen Ebenen antreten

Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Sassenburg ( BIG) ist die drittstärkste im Gemeinderat vertretene Gruppierung. Sie will sich 2021 laut Sprecher Andreas Kautzsch an allen Wahlen auf kommunaler Ebene – Ortsräte (falls diese nicht entfallen), Gemeinderat, Gemeindebürgermeister und Kreistag – beteiligen. „Für die Wahl 2021 verfolgen wir einen professionellen Masterplan. Dessen erster Meilenstein war bereits im Januar 2019 die Inbetriebnahme der neuen Homepage und die Präsentation des neuen Logos. Wir sind für die Wahl äußerst gut aufgestellt und vorbereitet. Die offizielle Nominierung der Kandidaten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt“, so Kautzsch. Zum BIG-Antrag zur Abschaffung der Ortsräte heißt es: In dieser Wahlperiode hat sich deutlich gezeigt, dass die Ortsratsarbeit im Allgemeinen gescheitert ist. Mit Entscheidung der SPD/CDU-Mehrheit, die beratenden Gemeinderatsmitglieder aus den Ortsräten zu verbannen, wurden die Ortsräte deutlich geschwächt. Hinzu kommen diverse Mandatsverluste, sodass dadurch zwei Ortsräte gerade noch so handlungsfähig sind, aber keineswegs die politische Stimmungslage widerspiegeln. Ortsräte haben in der Einheitsgemeinde eine nur begrenzte Entscheidungskompetenz.

Von Thorsten Behrens