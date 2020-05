Wasserski und mehr: Das ist wieder möglich in Corona-Zeiten

Stüde

Mehr und mehr Angebote gehen am Bernsteinsee nach dem Corona-Shutdown wieder an den Start. Doch noch sind nicht alle wieder zu nutzen – und einige bislang nur am Wochenende. Am langen spielte das Wetter nicht immer mit. Doch die Betreiber der Ferienanlage lassen den Kopf nicht hängen. Und die Gäste schon gar nicht.

Sebastian Koch aus Königs Wusterhausen muss sich nicht Warmduscher schimpfen lassen. Der 30-Jährige kommt frohen Mutes aus dem 18 Grad kalten Wasser des Bernsteinsees, das Wasserski-Board unterm Arm. „Es ist angenehm“, sagt er über die Temperatur. Aha.

Zur Galerie Hochfahren nach dem Corona-Shutdown: Am Stüder Bernsteinsee kehrt wieder Leben ein. Doch noch können nicht alle Angebote wieder an den Start gehen. Und am langen Wochenende war das Wetter bescheiden.

Endlich mal wieder fahren. Ende Mai, und es ist erst der zweite Ritt in diesem Jahr. Der Wasserski-Fan freut sich, mit Freunden aus Braunschweig am Bernsteinsee zu sein. Wenigstens sei ihm als Gärtner in der Zeit des Corona-Shutdowns nicht langweilig geworden. „Es war sehr arbeitsreich.“ Sein Freund Nico Böck aus Braunschweig hat das Radfahren in der Region für sich entdeckt. „Es hat Spaß gemacht, und ich habe schöne Orte gesehen.“ Heute ist er nur Zuschauer. Er kuriert noch eine Verletzung aus.

Publikum gibt es ansonsten nicht für die Wasserski-Fahrer. Und das liegt am Samstag nicht nur am kühlen Wind. Am Cableresort ist kein Barbetrieb, die Karten gibt es oben am Bistro Strandterrasse. In den beiden Zeitfenstern 14 bis 16 und 16 bis 18 Uhr dürfen jeweils nur 25 Leute auf die Anlage, erläutern Petra Leushake und ihr Mann Holger Junk von der Bernsteinsee-Gesellschaft den Betrieb im Corona-Modus. Es gebe keine Dusche, kein WC, keine Umkleide. Und keine Hilfestellung von den Mitarbeitern: „Einen Anfänger werden sie nicht auf die Bahn bringen können“, sagt Leushake.

Freizeitangebote am Bernsteinsee: Noch läuft nicht alles Bistro Strandterrasse und Wasserski laufen bislang an Wochenenden, Adventure Golf (bis auf Ruhetag Montag) und Bogenschießen täglich, die Kartbahn öffnet Dienstag, aber Ponyreiten, Beachvollyball und Soccer-Arena bleiben wegen Abstandsregeln weiter geschlossen: Nach und nach fährt der Freizeit-Betrieb am Bernsteinsee wieder hoch. „Wir müssen flexibel reagieren“, sagt Petra Leushake von der Bernsteinsee-Gesellschaft. „Es holpert ein bisschen“, räumt ihr Mann Holger Junk ein. Denn es kommt noch ein alter Bekannter als Faktor hinzu, der sich am langen Wochenende bemerkbar machte: das Wetter. Himmelfahrt war guter Betrieb, dagegen hielt kühler Wind am Samstag und Sonntag viele Gäste fern. Das macht die Planung für den Personaleinsatz schwierig. Junk und Leushake raten Gästen, die Homepage des Bernsteinsees und die Seiten der Partner im Auge zu behalten. „Wir haben so viele Variablen und müssen gucken, was funktioniert“, sagt Leushake. Während die Ferienwohnungen bereits offen waren, startet am Montag auch der Hotelbetrieb wieder – mit den bekannten Einschränkungen in Corona-Zeiten zum Beispiel bei den Kapazitäten. Die Krise schmerzt: „Wir hätten normalerweise seit Ostern mehrere Hochzeiten gehabt“, sagt Leushake. Man sei bis Ende September „praktisch schon ausgebucht“ gewesen. Nicht nur die Gastronomie: Viele Hochzeitsgäste übernachteten ja auch. Wenigstens habe man während des Lockdowns noch Geschäftskunden gehabt, die in Ferienobjekten wohnten. Wird der Bernsteinsee etwas vom absehbaren Deutschland-Trend bei Reisenden in diesem Jahr haben? Junk wagt da keine Prognose. „Es spricht einiges dafür, es spricht einiges dagegen. Wir werden es sehen.“

Seit Mitte Mai läuft das Cableresort wieder, zunächst mal an den Wochenenden. Als erstes war der Zum-Mitnehmen-Verkauf der Gastronomie Anfang Mai gestartet. Adventure Golf startete wie das Wasserskifahren am dritten Mai-Wochenende. Darüber ist Nele Tiede aus Winkel froh. „Ich gehe in den Garten und Rollschuh fahren“, sagt die Zehnjährige. Und das seit Wochen. Auf Dauer langweilig? Das Mädchen nickt. Doch jetzt schwingt sie den Schläger beim Adventure Golf. „Der erste Ausflug seit Monaten“, sagt Mutter Rieka, die auch Sohn Luca (7) und Ehemann André mit dabei hat. Und eine befreundete Familie. So sind maximal zwei Haushalte an einer Bahn.

Genau die Regelung, die beim Adventure Golf greift, sagt Junk. Eine weitere: In die Anmeldung darf man nur einzeln eintreten und muss dabei Mund-Nase-Bedeckung tragen. Auch das Team hat vieles zu beachten und zu erledigen: Schläger, Bälle und Kugelschreiber nach jedem Gebrauch desinfizieren. Leushake und Junk sprechen von doppeltem Aufwand des Personals, einen Gast zu bedienen.

Diese Angebote bleiben noch dicht

Der Neustart einiger Freizeitangebote am Bernsteinsee scheitert nicht allein am Hygiene-Aufwand. Abstandsregeln und Kontaktverbote wären bei Ponyreiten, Beachvolleyball und in der Soccer-Arena nicht zu gewährleisten. Also bleiben diese Anlagen erst einmal dicht. „Wir sind glücklich, dass wir den Spielplatz wieder öffnen konnten“, sagt Leushake. Das sei ein ganz wichtiger Punkt für die Familien. Die Kartbahn werde am Dienstag öffnen. Die Hotels starten am Montag durch. Leushake und Junk sind schon gespannt auf Pfingsten.

