Neudorf-Platendorf

Neben der K 31 ist der Platz zum Neubau des Radwegs vom nördlichen Ortsausgang Neudorf-Platendorfs bis zum Abzweig nach Wahrenholz schon freigeräumt. Dennoch dürfte es noch eine ganze Zeit dauern, bis die Radfahrer auf der neuen Trasse unterwegs sein werden. Das liegt nicht nur am Wetter.

Da gab es jede Menge rauszuholen für die Bauarbeiter, die die Trasse freigeschnitten haben: Sie fällten nicht nur Bäume, sondern räumten daneben auch gleich noch Holzreste, Unrat und Wurzelstöcke raus, zählt Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter auf. Damit die Trasse höhengleich bleibt, verteilten die Fachleute 500 Kubikmeter sogenannten leichten Glasschaumschotter auf einem Geotextil. „Somit konnte mit Hilfe einer Planierraupe das höhenmäßige Planum so hergestellt werden, um den späteren Einbau der Schaumbetontragschicht zu ermöglichen.“

Die Trasse ist freigeräumt: Hier wird der neue Radweg entlang der K 31 von Neudorf-Platendorf bis zum Abzweig nach Wahrenholz verlaufen. Quelle: Sebastian Preuß

Im Bereich des Torfmuseums hätten die Bauarbeiter die Zufahrten zunächst ausgebaut. „In den Querungsbereichen des Grabens mit dem Radweg wurden insgesamt 103 Meter Stahlbetonrohre verlegt und die Zufahrten wieder hergestellt.“ Am Ende des Ortsausgangs Neudorf-Platendorf soll zukünftig eine Querungshilfe Fußgängern das sichere Überqueren der Fahrbahn ermöglichen. Die Bauarbeiter haben dafür die Fahrbahn verschwenkt, den Graben verlegt und für die Querung des Grabens Stahlbetonrohre auf einer Länge von acht Metern eingebaut.

Es ist also schon einiges geschehen, doch das Ende der Liste der zu erledigenden Arbeiten ist noch nicht erreicht. „Die nächsten anstehenden Arbeitsschritte sind der Einbau der Schaumbetontragschicht und die weitere Herstellung der Querungshilfe, wofür Bordsteine in der Fahrbahnmitte aufgebracht werden müssen“, so Schildwächter. Doch zurzeit ist Zwangspause angesagt: „Leider können aufgrund der anhaltenden kühlen und feuchten Witterung derzeit auf dem Torfuntergrund keine weiteren Bauarbeiten erfolgen.“ Diese seien eben sehr witterungsabhängig.

Brut- und Setzzeit bereitet den Bauarbeiten eine Zwangspause

Doch es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der die Arbeiten verzögern wird: die Brut- und Setzzeit, in dem Fall sogar schon ab 15. März, so Schildwächter. Voraussichtlich werde wegen der Witterung auch bis dahin nicht weiter gearbeitet. Nur wenn wider Erwarten ein durchgängig trockenes Wetter mit mehr als fünf Grad Außentemperatur herrschte, wäre bis Mitte März der Einbau jener 30 Zentimeter dicken Schaumbetontragschicht möglich.

Radweg bei Neudorf-Platendorf wohl erst Ende September fertig

Der Landkreis rechnet damit, dass die Bauarbeiten für den Radweg voraussichtlich mit dem Ende der Brut- und Setzzeit ab August wieder laufen dürften. Der Radweg sollte dann bis Ende September fertig sein.

Von Dirk Reitmeister