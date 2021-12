Neudorf-Platendorf

Ein neues Radweg-Bauprojekt nimmt Fahrt auf. Im Auftrag des Landkreises Gifhorn sind jetzt Bagger an der K 31 zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Neudorf-Platendorf und dem Abzweig nach Wahrenholz in Aktion.

Für Radfahrer, die von Stüde über die Freizeitwege durch das Große Moor nach Neudorf-Platendorf wollen, klafft eine etwa anderthalb Kilometer lange Lücke im Radwegenetz. Vor dem Moordorf müssen sie auf der Fahrbahn der K 31 fahren. Und auf der ist nicht unerheblich Autoverkehr, weiß der Landkreis Gifhorn. Deshalb steht der Lückenschluss auf diesem Abschnitt auf Platz acht in der Priorität des Radwegebauprogramms von 2016. Und so geht es nun los, sagt Stephanie Manske vom Landratsbüro auf Nachfrage der AZ.

Sogenannte Baufeldfreiräumung: Die Bagger machen den Weg frei für den Radwegebau an der K 31 bei Neudorf-Platendorf. Quelle: Sebastian Preuß

Die Baumaßnahme sei an eine Baufirma aus Soltendieck vergeben worden, die nun mit den Arbeiten begonnen habe, sagt Manske und zählt auf: In einem ersten Schritt erfolge die „Baufeldfreimachung“, also das Roden der Baumstubben und Einebnen des Geländes. Starke Unebenheiten werden anschließend ausgeglichen.

Warum die Fertigstellung so lange dauern wird

Manske macht keine Hoffnung auf eine frühzeitige Fertigstellung des zweieinhalb Meter breiten Radwegs. „Weitere Einbauarbeiten über den Winter sind temperaturabhängig.“ Die Temperaturen müssten über fünf Grad Celsius liegen. Und es gibt noch einen bereits planbaren Faktor, der die Bauarbeiten auf jeden Fall verzögern wird: „Aufgrund der sogenannten Brut- und Setzzeit müssen die Arbeiten ab dem Frühjahr bis zum Juli unterbrochen werden.“ Die Fertigstellung sei deshalb erst für Herbst 2022 geplant.

Für das Bauvorhaben hat der Landkreis aktuell rund 1,5 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Es sei ihm gelungen, einen 75-prozentigen Zuschuss über Mittel des Landes nach dem Gesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG-Mittel) einzuwerben.

Diese weiteren Lücken will der Landkreis noch schließen

Bei dem Lückenschluss zwischen Neudorf-Platendorf und Stüde soll es nicht bleiben, versichert Manske auf Nachfrage der AZ. Auch an die Radler, die zwischen Wahrenholz beziehungsweise Schönewörde und Neudorf-Platendorf unterwegs sind, werde noch gedacht. „Im neuen Radwegebauprogramm des Jahres 2021 befindet sich die Verlängerung des Radweges bis nach Wahrenholz auf Platz fünf und nach Schönewörde auf Platz zwölf der Prioritätenliste.“

Von Dirk Reitmeister