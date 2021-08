Stüde

Für das Wochenendhausgebiet am Stüder Bernsteinsee soll es einen neuen Bebauungs-Plan geben. Damit will die Gemeinde Sassenburg das illegale Dauerwohnen in dem Bereich eindämmen. Bereits seit Mitte Juni – also seit der Vorstellung des B-Plan-Entwurfes in der Öffentlichkeit – können Stellungnahmen eingesandt werden. Die AZ hat bei der Sassenburger Gemeindeverwaltung einmal nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.

Während der Vorstellung des Entwurfs hatte es geheißen, dass der B-Plan wahrscheinlich bis Mitte August ausliegt und damit auch bis zu diesem Zeitpunkt Stellungnahmen der Anwohner und Anwohnerinnen möglich sind. Von denen hatten sich bereits im Vorfeld viele kritisch gegen die zu erwartenden Änderungen sowie die mit dem Bauleitverfahren einhergehende Veränderungssperre geäußert. Sassenburgs noch amtierender Gemeindebürgermeister Volker Arms – er tritt zur Kommunalwahl am 12. September nicht mehr an – hat das Zeitfenster jetzt konkretisiert.

Eine Tendenz bei der Kritik ist noch nicht erkennbar

„Der Bebauungsplan liegt derzeit noch nicht aus. Dies ist für die Zeit vom 30. August bis zum 1. Oktober vorgesehen. Einwendungen können somit bis zum 1. Oktober vorgebracht werden“, erklärt der Verwaltungschef. Das heißt für alle Anwohner des Bernsteinsees, die ihre Bedenken gegen den neuen B-Plan noch nicht vorgebracht haben, dass sie dafür noch rund fünf Wochen Zeit haben. Arms verspricht: „Einwendungen, die kurz nach diesem Termin eingehen, werden jedoch auch noch gewertet.“

Allerdings wollten offenbar nicht alle Stüder, die ein Grundstück am Bernsteinsee haben, bis zur Auslegung des B-Planes warten. Laut Arms liegen – obwohl die Auslegung noch gar nicht begonnen hat – bereits einige wenige Einwendungen vor. „Wie bei allen bisherigen Sitzungen und Besprechungen zugesagt, werden diese bereits als Einwendung im Rahmen der Auslegung gewertet“, sagt er. Eine Tendenz, welche Punkte von den Anwohnern und Anwohnerinnen vorrangig in ihren Einsendungen benannt werden, lasse sich noch nicht erkennen.

Mit dem neuen B-Plan soll die Größe künftig entstehender Gebäude auf maximal 80 Quadratmeter Grundfläche festgeschrieben werden – derzeit gibt es dort Gebäude, die mehr als 120 Quadratmeter groß sind. Durch den neuen, kleineren Wert soll das Dauerwohnen am Bernsteinsee unattraktiver gemacht werden. Denn laut Melderecht ist ein erster Wohnsitz am Bernsteinsee zwar erlaubt, laut Baurecht aber illegal. 714 Personen waren im Mai 2019 mit ersten Wohnsitz gemeldet – der Grund, warum Gemeinde und Landkreis sich seit gut zwei Jahren mit dem Thema befassen.

Das formale Vorgehen nimmt noch einige Zeit in Anspruch

Nach Ende der öffentlichen Auslegung des B-Planes wird dieser anhand der eingegangenen Stellungnahmen – nicht nur der Anwohner, sondern auch derer von Trägern öffentlicher Belange – überarbeitet. Bauausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat der Gemeinde befassen sich anschließend mit dem Papier, es wird erneut öffentlich ausgelegt. Erneute Stellungnahmen sind möglich. Dann läuft der Plan erneut durch die Gremien, bevor er vom Rat beschlossen und damit rechtskräftig wird.

Von Thorsten Behrens