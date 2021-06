Neuer Bebauungsplan für den Stüder Bernsteinsee erntet viel Kritik von den Anwohnern

Sassenburg

Ein neuer Bebauungsplan soll das illegale Dauerwohnen am Stüder Bernsteinsee eindämmen. Der Bauausschuss der Gemeinde Sassenburg befasst sich am Mittwoch mit den Unterlagen, um eine frühzeitige Beteiligung von Behörden und Bürgern anzuschieben. Letztere nutzten die Sitzung, um ihrem Unmut Luft zu machen über die Pläne und über die Umstände, die dazu geführt hatten.

Fast 30 Bürgerinnen und Bürger waren zu der Sitzung gekommen. Sie bekamen auch eine ganz Reihe Informationen zu hören. Die gefielen aber nicht wirklich, denn in dem neuen Bebauungsplan sind diverse Begrenzungen für Bauherren vorgesehen – falls er denn beschlossen wird.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Am Mittwoch ging es erst einmal darum, die derzeitigen Unterlagen Bürgern und Behörden zugängig zu machen, damit in dieser Phase bereits Stellungnahmen erfolgen können. „Wir wollen so frühzeitig prüfen, ob die Pläne in dieser Weise grundsätzlich umsetzbar sind oder ob es massive Bedenken gibt“, erklärte Sassenburgs Bauamtsleiter Jörg Wolpers. Dieser frühzeitigen Beteiligung stimmten fünf der sieben Bauausschussmitglieder zu.

So lautet die Begründung für den neuen Bebauungsplan

Begründet wird die Neuaufstellung des Bebauungsplanes damit, dass im Wochenendhausgebiet immer mehr Gebäude entstehen, die größer als 120 Quadratmeter sind. Dieser Wert wurde im aktuell gültigen Bebauungsplan von 2012 festgelegt. Die bundesdeutsche Rechtsprechung geht von durchschnittlich 70 Quadratmetern bei Wochenendhäusern aus. Am Bernsteinsee halten diesen Wert nur 408 Gebäude ein, 173 sind größer, wurden aber zum Teil schon vor 2021 gebaut. Je größer, desto attraktiver für Dauerwohner: Laut Melderecht ist ein erster Wohnsitz am Bernsteinsee zwar erlaubt, laut Baurecht aber illegal. 714 Personen waren im Mai 2019 mit ersten Wohnsitz gemeldet – der Grund, warum Gemeinde und Landkreis sich seit gut zwei Jahren mit dem Thema befassen.

Das steht im Vorentwurf des neuen Bebauungsplanes

Der Entwurf des neuen Bebauungsplanes sieht folgende Regelungen vor: Die maximale Gebäudehöhe darf 5,75 Meter betragen, ein Vollgeschoss ist erlaubt, maximal 20 Prozent des Grundstücks dürfen bebaut werden – diese Regelungen gibt es auch schon im bestehenden Plan. Neu ist, dass die Wohnhäuser künftig maximal 80 Quadratmeter haben dürfen, bisher sind es 120 Quadratmeter. Bestehende Gebäude haben Bestandsschutz – und behalten den auch, wenn sie durch massive Schäden durch Naturgewalten innerhalb von drei Jahren nach dem Schaden ersetzt werden. Neu ist auch, dass Gartenhäuser und Schuppen sowie Terrassen erlaubt sind, aber keine Schwimmbecken und Garagen – und die maximale Bebauung mit Nebenanlagen darf 25 Quadratmeter nicht überschreiten.

So geht es jetzt weiter

Und so ist der weitere Ablauf: Nach dem Beschluss des Ausschusses werden jetzt erst einmal Stellungnahmen gesammelt. Mit denen wird der Plan überarbeitet. Bauausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat der Gemeinde befassen sich anschließend mit dem Papier, es wird öffentlich ausgelegt. Erneute Stellungnahmen sind möglich. Dann läuft der Plan erneut durch die Gremien, bevor er vom Rat beschlossen und damit gültig wird. Bis dahin wird es noch Monate dauern – und er kann theoretisch ganz anders aussehen als jetzt von Planer Michael Schmidt vorgestellt.

Diese Einflussmöglichkeit haben Bürgerinnen und Bürger

Auf diese Änderungen haben auch die Bürgerinnen und Bürger Einfluss – sie können Stellungnahmen abgeben und haben bereits bekundet, dies auch ausreichend zu nutzen. Die Stellungnahmen können ab sofort bis wahrscheinlich Ende August per Post oder E-Mail an die Gemeinde erfolgen, der Plan ist aktuell auf der Homepage der Gemeinde sowie im Rathaus einsehbar. Jede Stellungnahme soll bewertet werden, versprechen Wolpers und Schmidt – in wie weit sie dann Berücksichtigung finden, muss sich zeigen.

Von Thorsten Behrens