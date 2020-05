Neuer Bahnhof Triangel kurz vor Inbetriebnahme

Triangel

Für Bahnpendler aus Triangel steht ein großer Moment kurz bevor: Anfang Juni nimmt die Deutsche Bahn den neuen Bahnhof in Betrieb, der einige Hundert Meter nördlich des alten und nahe am Einkaufszentrum entstanden ist. Die Arbeiten liegen in den letzten Zügen.

Ein schicker, moderner Bahnsteig – lang, breit und vor allem hoch. 55 Zentimeter. So hoch, dass der Einstieg in den Erixx-Triebwagen nahezu nahtlos möglich sein soll. Eine Verbesserung vor allem für Radfahrer, Rollstuhlfahrer, Rolllatoren-Lenker und Mütter mit Kinderwagen. Die blauen „ Triangel“-Schilder hängen auch schon an den Laternenmasten. Doch noch rollen die Züge dran vorbei und halten weiter südlich am alten Bahnsteig, wo für Gehbehinderte das Ein- und Aussteigen eine Kletteraufgabe ist.

Zur Galerie Nahverkehrszentrum für Triangel: Im Juni nimmt die Deutsche Bahn den neuen Bahnhof in Betrieb, und die Gemeinde Sassenburg beginnt mit dem Bau von Busbahnhof und Park-and-Ride-Platz.

Wer vom Hadi-Parkplatz zum neuen Bahnsteig will, geht bislang über eine Baustelle. Der Zugang ist noch eine Schotterfläche und führt vorbei an einem Stapel leerer Europaletten. Auch ein in Plastikfolie umwickelter Edelstahlmast liegt dort. Der könnte für die elektronische Anzeigetafel sein, die auf dem Bahnsteig noch fehlt und somit nicht von etwaigen Zugankünften oder Verspätungen kündet. Auch vom Informationsfenster im Wartehäuschen ist noch keine Auskunft zu erwarten. Die Fahrpläne fehlen, hängen wohl noch dort, wo gerade der Einstieg ist.

Neben dem Wartehäuschen ragen drei schwarze Leerrohre aus dem Pflaster. Hier kommt wohl der Fahrscheinautomat hin. Bereits aufgestellt sind dagegen die Mülleimer. Das ist auch gut so, denn es scheint tatsächlich schon Leben jenseits der Bauarbeiten auf dem Bahnsteig zu herrschen. Davon künden jedenfalls der Müll im Behälter und die leere Wodka-Flasche daneben, die einer Abfuhr harren.

Busbahnhof: Gemeinde geht bald an den Start Nach den Bauarbeiten ist vor den Bauarbeiten. Die Deutsche Bahn will den neuen Haltepunkt Triangel Anfang Juni in Betrieb nehmen, und dann rücken schon wieder Bagger an. Denn die Gemeinde Sassenburg ist so weit, mit ihrem Projekt Busbahnhof loslegen zu können. Aus dem Bahnhof Triangel wird nämlich ein Nahverkehrszentrum. „Die Planungen zur Herstellung des Busbahnhofes und Bahnhofsvorplatzes Triangel einschließlich der Zuwegung – eine Verlängerung der Straße Zum Holzplatz – sind abgeschlossen“, berichtete Dirk Behrens von der Gemeindeverwaltung auf AZ-Nachfrage. Das Ausschreibungsverfahren sei bereits gelaufen und der Auftrag vor wenigen Tagen erteilt worden. „Wenn alles planmäßig verläuft, soll etwa Ende Juni/Anfang Juli mit den Bauarbeiten begonnen werden.“ Die Gemeinde rechne mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten. Die Gemeinde will unter anderem eine Buswendeschleife plus Haltestelle mit Displays für Abfahrtzeiten in Echtzeitanzeige und einen Park-and-Ride-Parkplatz bauen. In einem ersten Schritt mit 25 Stellflächen mit Option auf weitere 20. Auch für Fahrräder sollen Abstellmöglichkeiten entstehen.

„Die Inbetriebnahme erfolgt, wie geplant, Anfang Juni“, teilt eine Bahnsprecherin auf AZ-Nachfrage mit. Mit Verspätungen rechnet sie auch trotz Corona-Krise nicht mehr. „Wir setzen alles daran, die Zeitpläne einzuhalten und sind dazu in enger Abstimmung mit den Verbänden und den bauausführenden Unternehmen.“

Bis dahin werden die Bauarbeiter rund 600 000 Euro verbaut haben – bezahlt von Regionalverband Braunschweig und Land Niedersachsen. „Es handelt sich dabei um eine Maßnahme des Regionalbahnkonzeptes 2014plus des Regionalverbands.“ Den alten Bahnsteig baut die Bahn nach Inbetriebnahme des neues ab.

Von Dirk Reitmeister