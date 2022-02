Neue Kita für Triangel: Sassenburger Gemeinderat einigt sich nicht auf Standort

Triangel

In Triangel soll eine neue Kita gebaut werden. Einen Bebauungsplanentwurf – er enthält unter anderem auch Wohnbebauung und Betreutes Wohnen – gibt es bereits für das Gebiet Zum Holzplatz im Bereich des Penny-Marktes. Doch beides, B-Plan wie Kita, wird im Ort und darüber hinaus in der Gemeinde Sassenburg seit längerem heftig diskutiert. Am Donnerstag befasste sich nun der Gemeinderat mit dem Thema und fasste einen Beschluss. Zuvor hatte Ende Januar bereits der Ortsrat sein Votum abgegeben.

B-Plan: Ratsmitglied wünscht sich Änderungen

Der Ortsrat hatte den Bebauungsplan, wie er jetzt im Gemeinderat zur Abstimmung vorlag, mehrheitlich (drei zu zwei) abgelehnt. Das Gremium wollte den Standort für den Kita-Neubau vom Holzplatz weg neben die bestehende Kita im Bereich Dorfwinkel verlegen – für den Dorfwinkel müsste dann allerdings noch ein entsprechender B-Plan erstellt werden. Zudem gab es auf Antrag von Peter Weber (BIG) diverse Änderungen: offene Bauweise beim Betreuten Wohnen, öffentlich geförderte Mietwohnungen ermöglichen, an der Rückseite des Penny-Marktes sollen Einzel- und Doppelhäuser auf jeweils 600 Quadratmeter großen Grundstücken entstehen, Nebenstraßen als Spielstraßen ausweisen, Photovoltaikanlagen auf sämtlichen Dächern vorschreiben.

Doch das Votum des Ortsrates für die Erstellung eines geänderten B-Plans fand im Gemeinderat wenig Gehör – trotz Unterstützung beispielsweise durch Annette Merz (CDU), die ebenfalls für einen Kita-Neubau neben der bestehenden Kita plädierte. Und Peter Weber warb noch einmal für die von ihm vorgeschlagenen Änderungen. Andreas Kautzsch (BIG) kritisierte, dass „eine von den Bürgern akzeptierte Entscheidung des Ortsrates im Gemeinderat wohl nicht mehrheitsfähig“ sei.

Allerdings: Würden diese Argumente berücksichtigt, dürfte die Ausarbeitung eines neuen B-Planes mit den notwendigen Entscheidungen in den Gremien und öffentlichen Auslegungen den Bau der neuen Kita verzögern – um locker zwei Jahre, so die Befürworter des vorliegenden B-Planes. Zu ihnen gehören unter anderem Jörg Heuer und Martin Pollak (beide SPD), Hartmut Vierung (AfD) und Detlef Junge (Grüne). Ihr zweites Argument: Mit dem Standort am Holzplatz wäre es leichter, das Platzangebot in der Kita auch für Kinder aus Neudorf-Platendorf zu nutzen. Denn die Kita dort ist laut Pollak „voll und nicht erweiterungsfähig“.

Kita soll bei Bedarf auch andernorts gebaut werden

Schließlich stellte Lutz Berneis (CDU) einen Antrag, um die festgefahrene Debatte voran zu bringen: Der vorliegende B-Plan – also der, den der Ortsrat abgelehnt hatte – sollte so beschlossen werden. Über das Thema Kita sei dann noch einmal zu beraten, wenn es um den akuten Beschluss zum Bau geht. Ein Antrag, den André Bischoff (CDU) begrüßte: „Wir machen damit klar, dass die Kita bei Bedarf auch andernorts gebaut werden kann. Den restlich B-Plan aber können wir umsetzen.“

Schließlich stimmten 16 Ratsmitglieder dafür, den vorliegenden B-Plan umzusetzen – mit dem von Lutz Berneis beantragten Zusatz: Ob die Kita am geplanten Standort am Holzplatz gebaut wird, soll noch entscheiden werden. Gegen diesen Beschluss stimmten acht Ratsmitglieder. Enthaltungen gab es nicht.

Von Thorsten Behrens