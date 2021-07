Stüde

Die Sonne scheint, der Himmel leicht bewölkt, ein feiner Sandstrand, im Hintergrund ziehen Wasserski-Läufer ihre Kreise. Alles könnte so schön sein am Bernsteinsee. Wenn da nicht das verflixte Corona-Virus für ein Auf und Ab sorgen würde. „Verrückte Zeiten“, sagt Holger Junk, Chef der Bernsteinsee GmbH. „Letztes Jahr kamen keine Gäste. Nun sind Gäste da, nun suchen wir händeringend Personal.“

Das Urlaubs- und Freizeitgebiet am Bernsteinsee lockt mit vielen Angeboten – aber auch im Corona-Jahr Nummer zwei gibt es so einige Hindernisse.

Ein Projekt nach dem nächsten haben Junk und sein Team in den letzten Jahren gestemmt, um den Bernsteinsee als Erlebnisort für Menschen im Umkreis, Urlauber und Geschäftsreisende noch attraktiver zu machen. Dann kam Corona. Das gerade neu eröffnete – und damals schon gut gebuchte – Hotel musste im März 2020 wegen der Pandemie schließen.

Ferienhäuser am Bernsteinsee sind heiß begehrt

„Bitter“, blickt Karina Olms-Schulz, Leiterin des Hotels, zurück. Aktuell kann sie nicht klagen. Ferienhäuser und -wohnungen und Hotelzimmer seien sehr gefragt. Je mehr Länder zu Hochinzidenzgebieten erklärt werden, desto mehr Anfragen gebe es.

Inzidenzwerte und Coronaregeln studieren – das war ihr Job seit Monaten. Gerade muss sie Urlaubern wieder mitteilen, dass es eine Testpflicht gibt. „Einige stornieren nun sogar wieder.“ Das betreffe auch Hochzeitsfeiern. Tanzen mit Maske – nicht jedermanns Sache.

Händeringend qualifiziertes Personal gesucht

Und dann hat Corona der Bernsteinsee GmbH ein Problem beschert, das überall in Deutschland gerade immer folgenschwerer wird. Es fehlt qualifiziertes Personal in Hotellerie und Gastronomie, auch für die intensive Betreuung der Feriengäste fehlt Personal an der Rezeption.

Bittere Folge im Moment: Im just für diese Saison erbauten stylischen Beach-Club gibt es maximal Getränke, in der Strandlounge sind die Öffnungszeiten drastisch eingeschränkt. Tagesgäste damit aktuell enttäuschen zu müssen, schmerzt Junk und Olms-Schulz sichtlich.

„Es tut in der Seele weh“

Hätte er Personal für die Küche, wäre die Öffnung des Beachclubs möglich. „Es tut in der Seele weh, eine so tolle Location... Vielleicht schaffen wir es im August wenigstens mit begrenzten Zeiten“, sagt Junk.

Der Corona-Krise will er die Stirn bieten. Das Tagungsgeschäft wieder ankurbeln – das soll mit hochmoderner Technik von Weframe funktionieren. Ein riesiger Monitor erfüllt digital gleich mehrfache Funktionen wie Flipchart, Notizfunktion und Videokonferenz. „Das mit diesem traumhaften Blick“, zeigt Junk auf den See.

Nachhaltigkeit: Viele Projekte Nachhaltigkeit – das sei sein „Steckenpferd“, sagt Holger Junk, Chef der Bernsteinsee GmbH. Landesweit sei er in Sachen Energiegewinnung beim Hotelneubau Vorreiter gewesen. Ein hauseigenes Blockheizwerk liefert Wärme und Strom. Schon jetzt liege die Quote der selbst erzeugten Energie bei bis zu 70 Prozent, im September könnten es 85 Prozent sein. An weiteren Ideen arbeitet Junk. Abwasser und ein sinnvolles Konzept, um Lebensmittelverschwendung einzudämmen, ohne dabei die Ansprüche der Kunden aus dem Blick zu verlieren, gehören dazu. Wenn die Gastronomie im Beach-Club startet, gibt es dort ausschließlich Mehrweggeschirr. Für Take-away-Kunden gibt es kompostierbare Behälter. Ein Mülltrennungssystem im Hotel- und Ferienwohnungsbereich ist eingeführt worden. Auf ordentlichen Umgang mit Müll beziehungsweise dessen Vermeidung setzt Junk bei den Strandgästen. Vor allem weggeworfene Zigarettenkippen sind ihm ein Ärgernis, nicht zuletzt wegen der Gesundheitsgefahren für Tiere und kleine Kinder. Die Bernsteinsee GmbH bietet kostenlos Behälter mit Sand an, die nach Benutzung ausgesiebt werden.

Im Sinne von Nachhaltigkeit setzt er auf diese Form der Tagungen auch über Corona hinaus. Keine Tagungspapiere mehr, keine weiten Geschäftsreisen – umweltbewusstes Handeln sei für ihn sehr wichtig.

„Es wird nicht wieder wie vor Corona werden“

Perspektivisch stellt Junk sich darauf ein, dass im Herbst das Virus wieder strengere Corona-Regeln mit sich bringt. Für ihn steht fest: „Wir müssen Geschäftsfelder erweitern. Es wird nicht wieder wie vor Corona werden.“

Diese verflixte zweite Corona-Saison zu wuppen und sich für 2022 aufstellen, sei sein Ziel. Neue Ideen habe er auch schon. „Aber das ist noch nicht spruchreif.“ Der Mut, trotz unsicherer Zeiten zu investieren, hat sich in Sachen Wakeboard-Anlage gelohnt. Aus ganz Deutschland reisen inzwischen Fahrer an. Ein Lichtblick in Corona-Zeiten, der bestärkt. „Die Zukunft sehe ich gar nicht so negativ.“

Von Andrea Posselt