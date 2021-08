Neudorf-Platendorfs Treckerfreunde legen Blühstreifen an

Neudorf-Platendorf

Kräftig Heu gemacht haben die Teckerfreunde Neudorf-Platendorf in der örtlichen Berme. Die Grünfläche zwischen Dorfstraße und Brückgraben soll künftig auch als Blühstreifen für mehr Artenvielfalt und Insektenschutz sorgen. Heubunde geben die Treckerfreunde für je einen Euro zugunsten der Flutopferhilfe ab.

Bisher sei die Berme zwei bis drei Mal pro Jahr durch Gemeindearbeiter gemulcht worden, berichtet Detlev Junge. Das Schnittgut sei dort verblieben, der Boden folglich mit Nährstoffen angereichert worden. Das begünstigte allerdings vor allem das Wachstum von Gräsern, Blühpflanzen seien von diesen verdrängt worden, erklärt Junge. Ab dieser Saison wolle man versuchsweise einen neuen Weg für Flora und Fauna einschlagen. Die Berme soll nur noch ein Mal im Jahr gemulcht werden. Für Spaziergänger mähe man einen kleinen Streifen in der Mitte. Auf Teilflächen habe man Blühstreifen angelegt, in anderen Bereichen mache man Heu, erläutert er.

Die Berme war eine von den Moorkolonisten gemeinsam genutzte Fläche

Die Berme: Künftig sollen dort Blühstreifen gedeihen. Quelle: privat

Die Berme gehörte bis zum Bau der Dorfstraße im Jahr 1868 den Moorkolonisten. Nach der deutschen Revolution kam das Recht der Bürger, die Gemeinde selbst zu verwalten, und die bisherigen Eigentümer übertrugen die Flächen zwecks Straßenbau an die Gemeinde. Reste der Berme nutzten sie weiter, hauptsächlich zum Anbau von Kartoffeln und Bohnen sowie zur Heugewinnung.

„Nach der Gebietsreform und der Zusammenlegung mit den Gemeinden Triangel, Dannenbüttel, Westerbeck, Grußendorf und Stüde sollte für die Nutzung der Berme Pacht gezahlt werden“, erinnert sich Sieghard Deierling. Seitdem sei sie landwirtschaftlich nicht mehr genutzt worden und die Pflege war fortan Sache der Gemeinde.

Die Gemeinde hat das Saatgut spendiert

Nun kamen Neudorf-Platendorfs Treckerfreunde auf die Idee, in der Berme Blühstreifen anzulegen. Die Gemeinde war davon gleich begeistert und bezahlte das Saatgut. August Heinemann und weitere Treckerfreunde klotzten kräftig ran. Sie mähten jetzt einen Teil der Berme, um Heu zu machen. Durch den Nährstoffentzug will man erproben, welche Blühpflanzengemeinschaften sich dort entwickeln. Das Heu pressten die Treckerfreunde in kleine Bunde, die zu Gunsten der Flutopfer im Südwesten Deutschlands für je einen Euro verkauft werden. Abholen kann man die Bunde bei August Heinemann, Dorfstraße 113, in Neudorf-Platendorf.

Von Ron Niebuhr