Lämmchen Emil wird mit der Flasche großgezogen

„Es ist wie ein Kind“, sagt Melanie Marone über das Lämmchen, das von ihr mit der Flasche aufgezogen wird. Emil wurde am 23. März als Zwilling geboren und von seiner Mutter nicht angenommen.

Natürlicher Trieb

Das käme bei Mehrlingsgeburten, meist bei Drillingen, durchaus mal vor, wenn das Muttertier nicht genug Milch für alle habe: „Das ist ein natürlicher Trieb“, weiß die 25-Jährige. Emils Misere resultiere vermutlich aus der Tatsache, dass die Mutter „noch jung ist und zum ersten Mal gelammt hat“. Ein bis zwei Flaschenlämmer gebe es jedes Jahr, „wenn es doof läuft“.

Zur Galerie Schafbock Emil ist ein Zwillingslamm, das von seiner Mutter nicht angenommen wurde.

Diese Lämmchen stammen aus der 130 Muttertiere zählenden, ortsungebundenen Schafherde von Marones Freund Marcel Lutsch. Der ist Landwirt und hält die Schafe eher als Hobby. Die Herde kommt bei der Landschaftspflege zum Einsatz im Kreis Gifhorn und auf Wolfsburger Gebiet, zum Beispiel in Naturschutzgebieten oder auf Wiesen zwecks Düngerproduktion. Aktuell steht die Herde östlich von Gifhorn. Einen Stall gibt es bei Bokensdorf.

Zweites Flaschenkind

Dort lebt auch Lutschs Großmutter – und zieht seit einigen Wochen ein zweites männliches Flaschenkind groß: „Es hat noch keinen Namen, könnte aber Schreihals heißen“, schmunzelt Melanie Marone. Emil lebt in Platendorf im Gartenhaus auf dem Grundstück von ihr und ihrem Freund. Auch Emil macht lautstark auf sich aufmerksam, wenn er Hunger hat. Und das ist alle drei bis vier Stunden der Fall.

Mit dem Herzen dabei

Marone füttert ihn mit einer Nuckelflasche, in der sich aus Pulver angerührte Schafmilch befindet. Mittlerweile zieht Emil jedes Mal 200 Milliliter weg: „Er hat auch schon zugenommen“, freut sich die Mutter einer zweijährigen Tochter. „Nicht gerade günstig“ sei das Milchpulver. Finanziell rechne sich die Flaschenaufzucht nicht: „Aber man ist eben mit dem Herzen dabei. Es sind so tolle Tiere.“

Emil wird bekuschelt

In der Nacht hat Emil ein Einsehen und hält ein bisschen länger durch: „Wenn er zwischen 22 und 23 Uhr nochmal eine Flasche bekommt, reicht es, wenn wir so gegen 5 Uhr aufstehen.“ Das Lammböckchen ist auch kräftig genug, um im Stehen zu trinken. „Bekuschelt“ wird es trotzdem nebenher ausgiebig. Und wenn die Erzieherin in Corona-Auszeit mit Töchterchen Jolien einen Spaziergang durch die Flur unternimmt, wackelt Emil hinter den beiden her.

In die Herde integrieren

Aber die Schaf-Mama auf Zeit muss aufpassen, dass sie ihn nicht zu sehr verhätschelt. Denn in ein paar Wochen, wenn er schon Gras und Heu frisst, soll Emil zunächst eine WG bilden mit Schreihals –„damit er merkt, dass es noch andere Schafe gibt“ – und dann (kastriert) in die Lämmerherde von Marcel Lutsch integriert werden. „Wenn er zu zahm wird, funktioniert das nicht“, weiß Marone.

