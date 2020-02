Verliert die Alte Schule beim Abriss von zwei Wänden den Denkmalstatus?

Neudorf-Platendorf

Darf die Gemeinde Sassenburg zwei Wände in der Alten Schule in Neudorf-Platendorf einfach rausreißen, um einen Veranstaltungsraum mit besserer Akustik sowie Bühne und Platz für gut 100 Leute zu bekommen? Die untere Denkmalbehörde, die den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes in eine Kulturstätte begleitet und genehmigt, war skeptisch – dann könnte die Alte Schule womöglich ihren Denkmalstatus verlieren. Deshalb war Bürgermeister Volker Arms jetzt mit einer Vertreterin der unteren Denkmalbehörde bei der oberen Denkmalbehörde des Landes.

Zwei Gründe sprechen laut Planer dafür, im geplanten Kultursaal im Erdgeschoss gleich zwei Wände zu entfernen: Die Akustik profitiert davon, und der Raum bietet Platz für Veranstaltungen mit einer ausreichend großen Bühne und 100 bis 120 Stühlen. „Der Raum soll ja nicht für kleine Lesungen oder ähnliches genutzt werden, sondern für größere Veranstaltungen ausreichend Platz bieten“, betonte Arms.

Die obere Denkmalbehörde gab ihm mit auf den Weg, ein Spezialbüro mit der Klärung dieser Frage zu beauftragen, ob sich das Ziel – gute Akustik und ausreichend Platz – nur durch den Wegfall von zwei Wänden oder auch anders erreichen lässt. „Das Büro werden wir noch diese Woche suchen und den Auftrag erteilen“, kündigte Arms an. Und parallel dazu wolle die Gemeinde eine Teilbaugenehmigung beim Landkreis beantragen für die Sanierung von Außenfassade, Dach und Fenstern. „Nicht dass uns die Fördermittel verloren gehen, weil wir Fristen nicht einhalten.“

Insgesamt werden die Kosten auf 2,4 Millionen Euro geschätzt, wovon knapp zwei Millionen Fördermittel sind. Während das Erdgeschoss Platz für den Kultursaal bietet, sollen im Obergeschoss DRK, Hort und Jugendcafé sowie ein Leseraum untergebracht werden. Um barrierefrei ins Obergeschoss zu kommen, ist ein Anbau eines Fahrstuhls geplant, der sich stilistisch bewusst vom historischen Schulgebäude abhebt. Darin sollen auch die Sanitärräume untergebracht werden.

