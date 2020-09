Neudorf-Platendorf

Manche Leute lernen es nie: Schon wieder haben Unbekannte ihren Müll in der Natur entsorgt. Diesmal luden die Täter ihre Fracht auf einem Privatgrundstück im Wald am Gamser Weg ab. Ortsratsmitglied Sammy Hedriche ist alles andere als begeistert.

„So viele Windeln auf einen Haufen habe ich noch nicht gesehen“, sagt er. Leere Ketchup-Flaschen, Altglas, Tabakpackungen – viele der Gegenstände lassen sich übrigens kostenfrei über Sammelcontainer oder den Gelben Sack entsorgen – liegen herum. Was sich in den Tüten befindet, ist unklar. „Das wollten wir nicht untersuchen, wer weiß, was wir da finden“, sagt Hedriche. Untersucht werden soll der Müll allerdings von der Polizei. Denn der Grundstückseigentümer will laut Hedriche Anzeige erstatten. „Und vielleicht finden die im Müll ja auch Hinweise auf den Verursacher“, hofft er, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Dazu könnten auch Hinweise aus der Bevölkerung an die Ortsratsmitglieder oder die Polizei beitragen.

Von unserer Redaktion