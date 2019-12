Neudorf-Platendorf

50 Stundenkilometer sind erlaubt. Nach Abzug aller Toleranzen waren es bei einem 58-jährigen BMW-Fahrer aus der Samtgemeinde Wesendorf 92 Stundenkilometer, mit denen er die Dorfstraße in Neudorf-Platendorf entlang raste. Die Quittung: ein Bußgeld von 400 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Damit war er unrühmlicher Spitzenreiter bei einer Polizeikontrolle am Dienstag und Mittwoch in den Morgenstunden. Noch schockierter waren die Beamten allerdings über einen 50-jährigen Daimlerfahrer ebenfalls aus der Samtgemeinde Wesendorf: Der Mann war am Dienstag mit Tempo 76 und am Mittwoch mit Tempo 90 an exakt der selben Stelle erwischt worden. Da summiert sich das Bußgeld auf 420 Euro, auch er erhält zwei Punkte und muss den Führerschein für zwei Monate abgeben.

Insgesamt stellten die Beamten der Verfügungseinheit 14 Geschwindigkeitsverstöße fest, auch zwei Schulbusse waren zu schnell. Acht Autofahrer müssen nun mit einer Anzeige und Punkten in Flensburg rechnen, drei müssen ihre Führerscheine zeitweilig abgeben.

