Neudorf-Platendorf

Kontinuität im Kommando der Ortswehr von Neudorf-Platendorf: Auf einer Hauptversammlung, die wegen Corona nur in kleinem Rahmen über die Bühne gegangen ist, wurde Ortsbrandmeister Roy Wallner in seinem Amt bestätigt. Er lenkt für weitere sechs Jahre die Wehr.

Für Wallner gab’s in geheimer Wahl ein einstimmiges Votum. Sein Stellvertreter Jan Campe gratulierte ihm – für Wallners Frau Karin gab es einen Blumenstrauß. Campe erinnerte an die Schwierigkeiten bei dem Amtsantritt von Wallner vor sechs Jahren. Damals waren nämlich gleich drei Führungskräfte binnen weniger Jahre verstorben. „Alle haben mitgeholfen, dass es voranging“, gab Wallner das Lob zurück – auch an Yvonne Richter, die zunächst seine Stellvertreterin war und nun Kassenwartin ist, und an. Jan Campe als ihr Nachfolger.

Einstimmigkeit bei Wahlen

Einstimmig wurden auch die weiteren Posten besetzt: Das Kommando verlassen hat nach 21 Jahren Schriftführerin Corinna Darges, ihr Nachfolger wurde Jens Putzlocher. Bekleidungswart Matthias Bartkowski beendete seine aktive Dienstzeit. Seine Aufgabe wird künftig der Sicherheitsbeauftragte Swen Wolpers mit übernehmen. Marco Ahrens gab die Führung der Jugendwehr an Robin Kroll ab. Stattdessen wird er künftig zusammen mit Dennis Hermann als Gerätewart tätig sein.

Vertrauensbeweis: Roy Wallner bleibt Feuerwehr-Chef in Neudorf-Platendorf. Er wurde für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Quelle: Feuerwehr Neudorf-Platendorf

Als Krolls Stelvertreter an der Jugendwehrspitze wurde Tim Jeske bestätigt. Kinderfeuerwehrwartin bleibt Tatjana Lunzer und Altersgruppenchef Heinrich Schulze. Atemschutzgerätewart Matthias Lusczyk erhält künftig Unterstützung von Kevin Tiedtke. Und statt Harald Müller wird Fabian Hoffmann das Amt des Veranstaltungs- und Verpflegungs-Beauftragten übernehmen.

Auszeichnung für Treue

Gemeindebrandmeister Holger Bellwart zeichnete Yvonne Richter und Dennis Hermann für 25-jährige aktive Mitgliedschaft mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen aus. Außerdem beförderte er Marco Ahrens und Sammy Hedriche zu Oberlöschmeistern. Robin Kroll und Fabian Hoffmann wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert, Mirco Bodamer zum Oberfeuerwehrmann und Justin und Marlon Stojke zu Feuerwehrmännern.

Mehr als 3000 Dienststunden

Die Jahresbilanz gab’s im Vorfeld schriftlich. Die Gruppenführer Andre Borchardt, Dennis Geisler und Sammy Hedriche berichteten darin über 20 Einsätze im Jahr 2020 und über nur 3616 Dienststunden – viel weniger als üblich, denn gleich zweimal musste in jenen Monaten das Dienstgeschehen drastisch reduziert werden.

„Seit März war die Wehr im permanenten Lockdown gefangen“, bilanzierte der Ortsbrandmeister: „Corona war allgegenwärtig und ist es immer noch. 2020 ist ein Jahr, das ich am liebsten aus meiner Erinnerung streichen möchte.“

Und auch 2021 war bisher nicht viel besser. Das Jubiläum zum 50. Jugendwehr-Geburtstag wird wegen der Pandemie auf das nächste Jahr verschoben, genauso auch die Feier zum 30. Jahrestag der Partnerschaft mit der Feuerwehr Hohenleipisch im Land Brandenburg. Fest stehen bislang als Veranstaltungen im Herbst nur der Seniorenfrühschoppen und der Truppmannlehrgang, zu dem die Neudorf-Platendorfer wieder die Ortswehren der Sassenburg begrüßen werden.

Von Jens Putzlocher