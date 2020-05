Neudorf-Platendorf

Fünf übereilige Autofahrer wurden am Dienstagabend in Neudorf-Platendorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn hatten sich zwischen 16.45 Uhr und 18 Uhr mit der Laserpistole an der Dorfstraße, in Höhe des Iseweges, postiert. Bei erlaubtem Tempo 50 rasten insgesamt fünf Autofahrer mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten am Kontrollort vorbei. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 30-Jähriger aus Stüde, der mit seinem VW Golf mit Tempo 89 gemessen wurde, dicht gefolgt von einem 62-Jährigen aus Triangel, der mit seinem Audi mit Tempo 74 die Messstelle passierte. Diesen beiden droht nun neben empfindlichen Bußgeldern und Punkten in Flensburg auch jeweils ein einmonatiges Fahrverbot.

Anzeige

Von OTS