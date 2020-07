Neudorf-Platendorf

Pastorin Sandra Schulz Quelle: Sebastian Bisch

Der Beitrag aus unserer Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Sandra Schulz. Die evangelische Theologin war acht Jahre Pastorin in Wolfsburg, bevor sie 2015 in die Thomas-Gemeinde im Kirchenkreis Gifhorn kam und seit 2017 auch in der St. Nicolai-Gemeinde mit einem Viertel tätig ist. Die gebürtige Hannoveranerin lebt mit ihrer Familie in Neudorf-Platendorf. Sandra Schulz ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Alles gut?

Es ist Jahre her, doch ich erinnere mich daran, als ob es gestern war. Einen Kollegen, den ich eine Weile nicht gesehen hatte, fragte ich am Rande einer Veranstaltung, wie es ihm geht. Seine Antwort lautete: „Es geht so.“ Hm, das klang nicht berauschend, und so fragte ich nach. Es stellte sich heraus, dass sein kleiner Sohn krank war, sich nun in einer Art Kur befand und diese Situation die Familie natürlich insgesamt belastete.

Im Nachhinein war ich froh, dass ich nicht es bei der ersten Antwort habe bewenden lassen. Und ich war froh, dass der Kollege offen geantwortet hat. Oft genug erlebe ich nämlich auch, dass schnell mal dahingesagt wird: „Alles gut!“ Dabei ist es gar nicht gut.

Wohlgemerkt, es geht nicht darum, ein Problem herbeizureden. Es geht darum, ein tatsächlich bestehendes Problem nicht einfach unter den Teppich zu kehren, sondern offen anzusprechen, dass eben nicht alles in Ordnung ist. Natürlich geben es die Umstände manchmal nicht her: Im Supermarkt an der Kasse kann man kaum jemandem sein Herz ausschütten, vor allem nicht mit eineinhalb Metern Abstand und Gesichtsmaske. Aber gerade in diesen Zeiten ist eben nicht alles gut, und da finde ich es wichtig, genau hinzuhören und zu merken: Da braucht jemand ein offenes Ohr!

Umgekehrt werbe ich dafür, dass diejenigen, denen nun manches über den Kopf wächst und die nicht mehr ein noch aus wissen, dass die sich ein offenes Ohr suchen. Das kann ein Verwandter sein, eine Freundin, jemand aus der Nachbarschaft. Oder auch ein Pastor, eine Pastorin. Zwar sind uns nun in unserer Arbeit in manchem die Hände gebunden, aber Zuhören, das geht!

Auch wenn die Probleme dadurch nicht einfach verschwinden, so ist doch etwas dran an der Redewendung: „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“

Und wem es schwerfällt, sich einem anderen Menschen anzuvertrauen, der kann sich darauf verlassen, dass bei Gott immer ein offenes Ohr auf uns wartet und dass es nichts gibt, was uns daran hindern könnte, uns an ihn zu wenden. Um es mit Worten des Apostel Paulus zu sagen: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn (Römer 8,38).

Vielleicht ist nicht alles gut, aber niemand muss das, was er oder sie gerade durchmacht, ganz allein durchstehen.

Bleiben Sie behütet!

Ihre Pastorin Sandra Schulz

Von Sandra Schulz