Neudorf-Platendorf

Sollen Ortsvorsteher künftig die Ortsräte ersetzen? Wie steht es um die laufenden Baumaßnahmen in Neudorf-Platendorf? Und was wünscht man sich eigentlich fürs kommende Haushaltsjahr? Mit diesen Fragen befasste sich jetzt der Ortsrat Neudorf-Platendorf.

Im Haushaltsjahr 2021 plant die Gemeinde Sassenburg fürs Moordorf mit Mitteln für die Alte Schule, den Straßenbau Am Mittelpunkt sowie die Erneuerung von Wirtschaftswegen und -brücken. Zudem soll der Verwaltungstrakt der Grundschule saniert und ein neues Spielgerät für den Pausenhof angeschafft werden. Ebenfalls für die Findorffschule sind eine neue Brandmeldeanlage und bei Bedarf der Umbau der Bücherei in einen allgemeinen Unterrichtsraum vorgesehen. Daneben soll der Vorplatz des Feuerwehrhauses beim Straßenbau neu gepflastert werden.

Die Fläche zwischen Grundschule und Bushaltestelle dagegen lasse sich 2021 sicherlich noch nicht in einen Jugendplatz umgestalten, sagte Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz. Denn sie wird vorerst als Materiallager beim Umbau der Alten Schule in eine Kulturstätte benötigt. Die Frage nach der Gestaltung der Fassade des geplanten Anbaus für die Kulturstätte setzte der Ortsrat auf Empfehlung der Verwaltung von der Tagesordnung ab. „Der Denkmalschutz hat sich noch nicht geäußert, was überhaupt möglich ist“, erklärte Bauamtsleiter Jörg Wolpers dazu.

So weit sind die Multifunktionsplätze

Der Multifunktionsplatz I sei „so gut wie fertig“, berichtete er. Der noch fehlende Ballfangzaun werde ab November errichtet, Bäume wohl bereits im Oktober gepflanzt. Der Multifunktionsplatz II sei „zu einem Drittel fertig“. Diese Baumaßnahme werde voraussichtlich im Dezember abgeschlossen. Bei der Alten Schule gehe es jetzt zunächst um die Fassadenreinigung und das Errichten einer Behelfsbrücke.

Das Ausfallen der Straßenbeleuchtung in Teilen des Dorfes sei auf ein undichtes Erdkabel im Gamser Weg zurück zu führen, erläuterte Wolpers. Es soll möglichst noch in diesem Jahr erneuert werden. Parallel dazu könnte man dort Leerrohre für schnelles Internet verlegen.

Angela Heider ( SPD) drängte auf eine Lösung für Regenwasser-Probleme in der Straße Am Heidekrug. Wolpers sagte, dass man einen Teil des Pflasters anpassen sowie für Versickerung des Wassers im Randbereich sorgen wolle. Dazu müsse man zwei Bäume fällen. Die von Heider geforderte große Lösung inklusive neuer Abläufe in die Kanalisation dagegen „kostet richtig viel Geld“, sagte Wolpers. Nämlich wohl bis zu 40 000 statt 10 000 Euro. Die kleine Lösung sei im aktuellen Haushalt vorgesehen, die große nicht.

Ortsrat statt Ortsvorsteher

Wie von der BIG beantragt, ab der kommenden Wahlperiode Ortsvorsteher einzusetzen statt einen Ortsrat zu wählen, lehnte man ohne Gegenstimme ab. Ortsräte seien als Bindeglied zwischen Bürgern und Gemeindeverwaltung unentbehrlich. Auch würden sie – anders als Ortsvorsteher – demokratisch gewählt und nicht von der Verwaltung eingesetzt, lautete der Tenor.

Von Ron Niebuhr