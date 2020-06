Moorbrand zweimal an der gleichen Stelle

Neudorf-Platendorf

Gleich mehrmals mussten am Pfingstwochenende Feuerwehren in das Große Moor bei Neudorf-Platendorf ausrücken. Am Sonntag rückten gegen 17.45 Uhr Wehren aus Neudorf-Platendorf, Dannenbüttel, Triangel, Westerbeck und Stüde aus, weil ein Moorbrand rund 100 Meter südlich des Mathildenhofes am Stüder Heudamm gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, zur Sicherheit wurde auch eine Wärmebildkamera eingesetzt, denn Feuer frisst sich auch gerne mal tiefer ins Moor und bricht nach einiger Zeit erneut aus.

Nachlöscharbeiten an gleicher Stelle

Zu Nachlöscharbeiten kam es dann am Montag gegen 12 Uhr. Bis gegen 13.40 Uhr bekämpften 22 Mitglieder der Feuerwehr Neudorf-Platendorf unter Einsatzleitung von Sammy Hedriche sowie der Wehren Triangel, Westerbeck, Grußendorf, Dannenbüttel und Stüde an gleicher Stelle den Brand erneut, eingesetzt waren dazu auch wieder mehrere Fahrzeuge. Da der Brandort gleich neben tiefer liegenden wiedervernässten Flächen liegt, konnte das Feuer mit harter Körperlicher Arbeit – Eimer und Schaufeln – gelöscht werden.

