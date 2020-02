Neudorf-Platendorf: Im Sommer wird die Dorfmitte zur Großbaustelle

Neudorf-Platendorf

Über die kommende Großbaustelle am Mittelpunkt ließ sich Neudorf-Platendorfs Ortsrat am Montagabend informieren. Bauamtsleiter Jörg Wolpers und Mitarbeiter Sebastian Zielonko stellten den derzeitigen Planungsstand aller vier Baumaßnahmen vor.

Die Alte Schule soll in eine Kulturstätte umgebaut, zwei Multifunktionsplätze geschaffen und die Straße Am Mittelpunkt erneuert werden. Kurz gesagt: „Es wird ganz schön kribbelig in den kommenden zwei Jahren in der Dorfmitte“, sagte Wolpers. Gemeint war damit vor allem die große Herausforderung, die Baumaßnahmen mit möglichst geringer Verkehrsbehinderung umzusetzen. Denn am Mittelpunkt konzentriert sich das Dorfleben rund um Grundschule, Kindergarten, Schießstände, Festplatz, Sportplätze und Turnhalle.

Die Multifunktionsplätze

Die Multifunktionsplätze entstehen zwischen Turnhalle und Schützenheim sowie am Thomaskindergarten. Bei ersterem rechnete die Verwaltung mit Kosten von 344 000 Euro, vergeben wurde der Auftrag letztlich für 295 000 Euro. Baubeginn soll in der ersten Aprilwoche sein. „Wir gehen von zehn bis zwölf Wochen Bauzeit aus“, sagte Zielonko. Ins Pflaster soll ein Neudorf-Platendorf-Schriftzug eingearbeitet, zwischen Sportplatz und Parkplatz „hoffentlich noch 2020“ ein sechs Meter hoher Ballfangzaun errichtet werden, erklärte Zielonko. Als gesonderte Maßnahme wird die unterspülte Mauer zwischen dem Schulspielplatz und Graben erneuert. Schützenheim und Turnhalle sind während der Bauarbeiten nur fußläufig zu erreichen.

Der Multifunktionsplatz am Kindergarten bietet 89 Stellplätze für Autos. Er wird mit acht jeweils acht Meter hohen und 30 Watt starken LED-Lichtmasten beleuchtet. „Wir setzen auf eine intelligente Technik. Die Leuchtintensität lässt sich per Handy-App steuern“, sagte Zielonko. Im Randbereich verbaut man Versickerungspflaster, zusätzlich werden Mulden mit Ablauf in den Graben angelegt. Die Fahrbahn wird grau gepflastert, die Stellpätze anthrazit, die Fußwege rot. Gerechnet hatte man mit Kosten von 333 500 Euro. Vergeben wurde der Auftrag für 273 500 Euro. Baubeginn ist eine Woche nach dem Schützenfest, Fertigstellung wohl Ende November.

Die Kulturstätte

Die Kulturstätte soll aus der Alten Schule entstehen. Mit Dacheindeckung, Fenstertausch und Fassadensanierung beginnt man 2020 – unabhängig davon, welche Entscheidung die Denkmalschutzbehörde zur Raumaufteilung im Erdgeschoss trifft. „Wir beantragen eine Teilbaugenehmigung“, erläuterte Wolpers. Es sei dringend geboten, loszulegen, andernfalls verliere man bereits 2017 bewilligte Fördermittel. Helmut Hermann ( CDU) zweifelte am Sinn des Projektes, falls der Denkmalschutz keinen großen Eventsaal erlaubt. „Ich kann es ja verstehen, dass man außen nicht machen kann, was man will. Aber innen? Das ist fürchterlich“, wunderte er sich über die Behörde.

Die Straße Am Mittelpunkt

Die Straße Am Mittelpunkt soll 2021 endlich erneuert werden, nachdem der Beschluss zum Ausbau ja bereits 2011 gefasst worden ist. Die Straße wird 4,5 bis fünf Meter breit gepflastert, entlang der Sportplatzes werden wegen des Höhenunterschiedes Winkelstützen gesetzt. Entwässert wird die Straße teils in den Graben am Kindergarten, teils in den an der Dorfstraße. Eine Vollsperrung wird zeitweise unvermeidlich sein, der Kindergarten ist dann fußläufig übers Grundstück von Heinrich Wulfes zu erreichen. „Wir gehen von fünf bis sechs Monaten Bauzeit und Kosten von 493 300 Euro aus“, sagte Zielonko. Anlieger und Gemeinde teilen sich die Kosten im Verhältnis drei zu eins, wobei die Gemeinde selbst größter Anlieger ist. Eine Anliegerversammlung soll noch vor der Sommerpause stattfinden.

