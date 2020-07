Neudorf-Platendorf

„Angeln ist nicht mein Ding“, sagt Heinrich Wulfes alias Heinrich Doc Wolf angesichts des algengrünen Wassers, in dem kurz unter der Oberfläche dicke Fische ihre Bahnen ziehen. Trotzdem ist der Teich seines Nachbarn irgendwo im Platendorfer Moor einer seiner Lieblingsplätze, wo er, auf einer Bank sitzend, des öfteren mal Seele und Beine baumeln lässt.

Letzteres im wahren Sinne des Wortes, den das massive graue, vom Wetter gegerbte Sitzmöbel steht an einer Abbruchkante des Teichs, von wo aus der Blick über Grasland und vorbei an schlanken Baumreihen gen Platendorf schweifen kann ohne Häuser zu entdecken. Dieser Blick gefällt dem Sammler und Händler besonderer Oldtimer, Flieger, Musiker und Johnny-Cash-Interpreten. Und die Stimmung erinnert ihn daran, dass der Chris-Jones-Song „Roadhouses & Automobiles“ über das Künstlerleben in der Heinrich-Doc-Wolf-Version (samt Corona-Video-Version) gerade in den Top-Ten amerikanischer Airplay-Charts ist. Geld ließe sich damit nicht verdienen: „Aber jeder Mensch braucht hin und wieder ein Erfolgserlebnis“, sagt der Mann, der gerade altersmäßig „die Siebzig“ gekratzt hat und nach ein, zwei Zügen aus der Pfeife diese wieder in einer Westentasche verstaut.

Mit den Pferden wiehern

Wulfes, der nicht nur 1980 das „Gifhorn-Lied“ schrieb, sondern auch schon Chansons von Jacquel Brel mit Verve ins Deutsche übersetzte und gemeinsam mit seinem „guten Freund“, dem „intellektuellen Proll“ Gunter Gabriel textete, beobachtete im Frühjahr von der Bank einen Storch, der das Grasland „in zehn Meter großen Planquadraten“ systematisch durchsuchte: „Immer hin und her.“ Die blaue Libelle auf dem Teichgras sah er jetzt zum ersten Mal. Ganz selten traue sich, wenn man sehr lange sehr ruhig sei, mal ein Nutria aus seinem Bau. „Manchmal wiehere ich mit den Pferden hinter mir auf der Koppel und gucke, ob sie antworten“, lacht Doc Wolf, der bei „The Voice Senior“ mit seiner Interpretation von Cashs „The Hurt“ um Haaresbreite an der Finalteilnahme vorbei kratzte: „The Boss Hoss hatten ihre Tickets schon vergeben.“ Ein einmaliges Erlebnis sei es dennoch gewesen.

Am Fischteich – oder alternativ an der Platendorfer Ise-Brücke, wo’s aber aktuell wegen Bauarbeiten nicht so lauschig ist – kann Doc Wolf abschalten, sich von der Natur ablenken lassen. Von Themen wie Corona, dessentwegen auch seine Gigs in diesem Jahr ausfallen. Anders als bei vielen, vielen anderen ist das für ihn kein finanzielles Problem: „Aber mir fehlen die Leute, das Publikum, die soziale Anerkennung“, gibt er unumwunden zu und schmettert wie zum Trotz mit seiner kräftigen rauen tiefen Stimme, sich selbst auf der mitgebrachten Gitarre begleitend, irgendein Stück Musikgeschichte über das grüne Wasser hinaus ins Platendorfer Moor.

Zur Galerie

Um dann darüber zu sinnieren, dass „jede Generation ihre eigenen Fehler machen muss. Man kann nur Anregungen geben“. Einer seiner Fehler sei vielleicht gewesen, dass er immer „zu gutmütig, zu blauäugig“ statt „misstrauisch und missmutig“ gewesen sei und „offen gegenüber Neuem“, dass er immer nur Gutes von den Menschen gedacht habe. Enttäuschungen blieben da nicht aus. Unverrückbar ist Heinrich Doc Wolf ( Wulfes) Glaube an die Schöpfung – „nicht die Kirche“ – kein Wunder, wenn man einigen ihrer Daseinsformen so nah ist, wie an Nachbars Fischteich.

Von Jörg Rohlfs