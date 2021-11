Neudorf-Platendorf

War es ein Wolf? Am Donnerstag Morgen entdeckte Elke Steinmetz auf einer Wiese, die ans Grundstück grenzt, die Überreste ihres Ziegenbocks Gismo. Die 61-Jährige geht von einem Wolfsriss aus, zumal „etliche Wölfe“ in Ortsnähe gesichtet worden seien, erst vor wenigen Tagen nahe eines Islandpferde-Gestüts.

Es war gegen 8 Uhr, als die Neudorf-Platendorferin aus dem Küchenfenster blickte und in etwa 70 Meter Entfernung etwas auf der Weide liegen sah: „Zuerst dachte ich, es wäre ein Reh.“ Der Griff zum Fernglas belehrte sie jedoch eines Besseren. Was da ausgeweidet und halb „aufgefressen“ lag, war der Ziegenbock. Steinmetz erkannte ihn am Kopf: „Das war ganz furchtbar schlimm.“

„Vielleicht wollte er die anderen verteidigen“

Warum Gismo, der größte und stärkste, und nicht eine der übrigen drei Ziegen auf der Wiese das Opfer wurde, kann Steinmetz nur vermuten: „Vielleicht wollte er die anderen verteidigen.“ Elke und Rainer Steinmetz hielten sich die vier Tiere aus Spaß an der Freude und schon lange. „Hühner hatten wir auch mal, aber die hat der Habicht geholt.“ Die Ziegen, die blieben, „sind schon sehr alt, bald 15 Jahre“. Von daher sei nicht die Tatsache des Todes von Gismo schrecklich, sondern die Art und Weise, wie er umkam.

Elke Steinmetz geht fest davon aus, dass ein Wolf die Ziege getötet hat. Ihr Mann habe in den vergangenen Wochen bereits einmal einen gesehen: „Ich möchte jetzt nur wissen, ob es ein einzelner war oder ein Rudel.“ Denn das Ehepaar hat auch noch zwei Hunde, die sich bislang frei auf dem Grundstück und den angrenzenden Flächen bewegen. Um die sorgt sich Elke Steinmetz nun. Sie habe zwar damit gerechnet, dass „irgendwann was passiert“. Aber jetzt, nachdem etwas passiert ist, sei sie „total verunsichert“.

Kontakt zu einem hiesigen Wolfsberater aufgenommen

Um Gewissheit zu bekommen, wie viele Angreifer Gismos Ende herbei führten, hat Elke Steinmetz Kontakt zu einem hiesigen Wolfsberater aufgenommen. Reagieren werden Steinmetz’ auf das Geschehen auf jeden Fall. Bislang befanden sich die Tiere auf einer großen Wiese, die von einem „normalen Ziegenzaun, aber schon dem höchsten“ (etwa 90 Zentimeter) umgeben ist und an Moorflächen mit Baumbestand und andere Wiesen grenzt: „Aber ob der nun da ist oder nicht – ein Wolf springt drüber.“

„Die Angst ist da“

Der Stall für die Tiere befindet sich an der Grenze zum Hausgrundstück. Nun soll der Auslauf kleiner eingezäunt werden – allerdings nicht mit einem Herdenschutzzaun oder ähnlichem: „Dafür geben wir kein Geld mehr aus.“ Das würde auch nichts an der Gefühlslage von Elke Steinmetz ändern, die nach dem Vorfall vorherrscht: „Es wird früher dunkel und die Angst ist da. Man traut sich gar nicht mehr raus“, glaubt sie auch für die vielen anderen Hundebesitzer zu sprechen, die in der Umgebung unterwegs sind.

„So viele Wölfe und so viele tote Tiere“

Elke Steinmetz ist „total gegen den Wolf“ im Allgemeinen und möchte, dass dieser generell „zum Abschuss frei gegeben wird, wenn Tiere gerissen werden“. Denn es gebe schon „so viele Wölfe und so viele tote Tiere. Und es wird immer mehr werden“, sagt sie: „So kann es nicht weiter gehen“, fordert die Ziegenhalterin, die „keine Angst mehr“ haben will.

Von Jörg Rohlfs