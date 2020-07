Neudorf-Platendorf

Ein Rektor wird in den Ruhestand verabschiedet, und die Kinder sind nicht dabei? Das geht nicht. Deshalb hatten sich Kollegium, Eltern und Schüler der Findorff-Schule für den Ausstand von Gerhard Treustedt nach 25 Jahren etwas Besonderes einfallen lassen.

Musste die offizielle Verabschiedung noch in Corona-bedingt kleinem Kreis in der Mehrzweckhalle erfolgen, gab es anschließend eine große Überraschung: Die Feuerwehr bat Treustedt, auf ihrer Rikscha Platz zu nehmen, Kevin Tietge und Michael Angermann fuhren den 64-Jährigen durch ein Spalier aus Kindern, ehemaligen Schülern und Eltern vom Schulhof zum Feuerwehrhaus und zurück, vorbei an Plakaten und Luftballon-Girlanden. Da gab’s die ein oder andere Träne, auch bei dem sichtlich gerührten Treustedt.

1995 war der gebürtige Emder nach Neudorf-Platendorf gekommen. Nicht auf direktem Weg von der Uni: „Ich wurde fertig in der Zeit der Lehrerschwemme.“ Statt ins Referendariat ging’s zunächst zu MAN in den Busbau, dann als ABM-Kraft in ein Projekt zur Einschulungshilfe für Kinder ausländischer Mitarbeiter. Daraus ergab sich nach den Zwischenstationen Kellnern und Programmierer-Ausbildung für drei Jahre eine Stelle im Osten der Türkei an einer so genannten Rückkehrerschule für Kinder, die mit ihren Eltern aus Deutschland wieder zurück gegangen waren. Als in Deutschland die Mauer fiel, saß Treustedt gerade in einer Fortbildung in Istanbul. Wenige Tage später kam er nach Braunschweig zurück und erhielt nach zwei Jahren an der Remenhof-Schule eine Springerstelle als angestellter Lehrer in Wittingen. Drei Jahre später landete er in Neudorf-Platendorf, übernahm 1997 den Rektorenposten. „Lehrer zu werden war für mich Berufung, und daran hat sich bis heute nichts geändert“, stellte der vierfache Vater und Viel-Leser fest.

Dass die Findorff-Schule nicht zuletzt dank Treustedt mehr ist als eine Bildungseinrichtung, wurde in der Feierstunde sehr deutlich. Der 64-Jährige fasste es so zusammen: „Hier ist es ein bisschen wie zuhause.“ Das Kollegium – jeder sagte Treustedt ein paar persönliche Worte und packte ein kleines Präsent in den zum Schluss gut gefüllten Korb – sprach von „Wohlfühlschule“ und davon, dass Treustedt jeden stets so wahrgenommen habe wie er sei, von einer langen Leine, an der jeder sich frei bewegen konnte, und davon, dass Treustedt immer offen für Neues war. Gemeindebürgermeister Volker Arms freute sich, „dass Sie gerührt waren – das zeigt Ihre persönliche Verbundenheit“. Immer sei es darum gegangen, für die Kinder etwas zu erreichen, „und wenn es jemanden gab, der uns auf den Füßen stand, dann waren Sie das“. Vertreter des Schulelternrates dankten für die konstruktive Zusammenarbeit, Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz sprach davon, dass Treustedt und sein Kollegium den Kindern Wurzeln gegeben hätten. „Sie haben sich wohl gefühlt, und alle haben sich mit Ihnen wohl gefühlt“, fasste sie zusammen. Pastorin Sandra Schulz dankte für Treustedts Offenheit ihr gegenüber, „obwohl ich von Ihren Vorbehalten und Fragen zur Kirche weiß“.

Mit Andrea Rüther übernimmt eine Kollegin die Rektoren-Stelle, die seit Beginn ihres Referendariats 2009 an der Findorff-Schule ist: „Danke für deine Arbeit, an die ich gerne anknüpfen werde.“

