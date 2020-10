Neudorf-Platendorf

Wie könnten Rastplätze für Radwanderer entlang der Dorfstraße aussehen? Diese Frage ist nicht allein in einer Sitzung zu klären, stellte der Ortsrat Neudorf-Platendorf jetzt fest. Er einigte sich in seiner jüngsten Sitzung zunächst einmal auf ein Planungstreffen.

„Wir möchten eine Vorstellung davon bekommen, wie man die Rastplätze gestalten könnte und wie viel das kostet“, sagte Astrid Schulz. Daher hatte die Ortsbürgermeisterin den örtlichen Gartenbau-Profi Rüdiger Heinemann um Hilfe gebeten. Der präsentierte dem Ortsrat und interessierten Zuhörern zwei Entwürfe: eine schlichte, klassische und eine aufwendige, moderne Variante mit Baukosten von 5000 beziehungsweise 10 000 Euro. Er versicherte: „Ich bin nicht hier, um etwas zu verkaufen. Ich möchte nur behilflich sein. Was ihr aus den Vorschlägen macht, ist eure Sache.“

Anzeige

Wo der Ortsrat anfangen will

Insgesamt geht es um drei Flächen entlang der Dorfstraße, auf denen im Zuge des Radwegbaus angefallenes Erdreich abgeladen worden ist. Diese Bereiche möchte der Ortsrat neu gestalten – und zwar als Rastplätze. Los gehen soll es gegenüber des Neubaugebietes, denn „alle drei auf einmal können wir uns nicht leisten. Und irgendwo müssen wir ja anfangen“, erklärte Schulz. Zudem liege die Fläche zentral im Dorf.

Bauamtsleiter Jörg Wolpers empfahl, an den Rastplätzen jeweils auch Fahrradständer vorzusehen: „Sonst stehen die Räder womöglich auf dem Radweg herum.“ Wolle man jedoch einen Brunnen anlegen, müsse man mit Mehrkosten rechnen, da dort bisher weder ein Strom- noch ein Wasseranschluss liegt, gab er zu bedenken.

Zum Planungstreffen sind ehrenamtliche Bauhelfer eingeladen

Auf einen Gestaltungsvorschlag konnte sich der Ortsrat aber ohnehin noch nicht einigen: „Das lässt sich nicht ad hoc entscheiden“, sagte Schulz. Mit ihren Ortsratskollegen verständigte sie sich darauf, zunächst ein weiteres Planungstreffen einzuberufen, zu dem neben Bauhofmitarbeitern auch ehrenamtliche Bauhelfer eingeladen werden sollen. Klar ist bisher nur: „So wie die Flächen jetzt sind, sind sie keine Schönheit und vor allem nutzlos – außer zum Schwarzparken“, sagte Schulz.

Machen E-Ladesäulen Sinn?

Zuhörer Fabian Hoffmann regte an, Zuschüsse für E-Bike-Ladesäulen zu beantragen. Davon rate der Regionalverband ab, erwiderte Wolpers: „Heutige E-Bikes haben eine Reichweite von 100 Kilometer. Ladesäulen nutzt daher kaum jemand.“

Der Ortsrat wünschte sich in der Haushaltsberatung, dass die Gemeinde sich mit 10 000 Euro am Bau zunächst eines Rastplatzes am Radweg beteiligt.

Von Ron Niebuhr