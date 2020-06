Neudorf-Platendorf

Ein heißer Baustellen-Sommer steht in der Ortsmitte des Moordorfes an. Entstehen werden zwei Multifunktionsplätze, und der Umbau der Alten Schule steht auf der Liste. Mit den ersten Vorarbeiten an der Alten Schule hat die Findorff-Schule ein kleines Problem bekommen. Maschinen stehen auf dem Schulhof, vor allem der Abbau von Spielgeräten sei gerade „ein Hauptproblem“. Wegen Corona müssen die Pausen in kleinen Gruppe und mit Abstandsregeln gestaltet werden – die neue Platzsituation „behindert die geplanten Pausenregeln“, berichtet Rektor Gerhard Treustedt.

Dass die Schule und auch alle Anwohner nun erst einmal Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen haben müssen, hat Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz auf dem Schirm. Wichtig sei für den Ort das Signal: „Hier tut sich etwas.“ Sorgen macht sie sich um die Umsetzbarkeit des Umbaus der Alten Schule zum Kulturzentrum. Weil der Denkmalschutz Bedenken gegen den geplanten Versammlungssaal hat, „stockt es jetzt seit Monaten“. Dabei sei der Saal unabdingbar für Veranstaltungen. „Aber die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben.“ Aktuell liege nach ihrem Kenntnisstand die Entscheidung beim Ministerium des Landes.

Platendorf, Findorff-Schule, Bauarbeiten, alte Schule Quelle: Sebastian Preuß

Gemeindebürgermeister Volker Arms informiert, dass die ersten Baumaßnahmen am Baudenkmal „Alte Schule“ zurzeit vorbereitet werden. „Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten ist eine noch zu erteilende Teilbaugenehmigung durch die Genehmigungsbehörden, die die Fassadensanierung, die Erneuerung der Dacheindeckung und Fenster am Bestandsgebäude sowie den Anbau mit den Sanitären Anlagen beinhalten wird.“ Der Zeitplan sieht so aus, dass laut Arms die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen am Bestandsgebäude ab Spätsommer 2020, der Start für den Anbau für Anfang 2021 geplant sind. „Der Innenausbau im Bestandsgebäude soll dann im Sommer 2021 beginnen. Wir hoffen, dass die Fertigstellung aller Arbeiten im Sommer 2022 erfolgen wird.“ Zurzeit werde die Stützwand am Graben saniert. Die Teilbaugenehmigung war erforderlich geworden, um Fördermittel nicht zu riskieren.

Geplant ist, die Alte Schule zur Kulturstätte umzuwandeln, wobei noch offen ist, wie die Denkmalschutzbehörde zur Raumaufteilung im Erdgeschoss entscheidet. Geplant war, dort zwei Wände rauszureißen, um einen Veranstaltungsraum mit besserer Akustik sowie Bühne und Platz für gut 100 Leute zu bekommen. Im Obergeschoss sollen DRK, Hort, Jugendcafé und ein Leseraum untergebracht werden, die barrierefrei mit Hilfe eines Fahrstuhls erreicht werden. Dieser Fahrstuhl soll in den Anbau integriert werden, in dem auch die Sanitärräume untergebracht sind. Geschätzte Gesamtkosten für das Projekt sind 2,4 Millionen Euro, wovon knapp zwei Millionen Fördermittel sein werden.

Von Andrea Posselt