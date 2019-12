Adventskaffee mit buntem Programm

Neudorf-Platendorf

Im Advent auch mal etwas Ruhe einkehren lassen. Und Besinnlichkeit. Und Zeit füreinander haben. Das kommt viel kurz in all dem Trubel, der sich allzu oft in den Tagen vor Weihnachten breit macht. In Neudorf-Platendorf bot sich aber beim Adventskaffee die Chance dazu.

Gesang und Geschichten

Den gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, angereichert mit einem adventlichen Programm aus Gesang und Geschichten, richteten einmal mehr der Ortsrat um Astrid Schulz, die Thomaskirche um Pastorin Sandra Schulz und die Freikirche um ihren gerade erst ins Amt berufenen Pastor Matthias Mrosk aus – weltliche und kirchliche Gemeinde pflegen im Moordorf ein harmonisches Miteinander.

Kuchen vom Bäcker

„Wir haben rund 60 Gäste hier“, sagte Ortsbürgermeisterin Schulz mit Blick in den gut gefüllten Gemeindesaal der Thomaskirche. Dort nahmen die Senioren an weihnachtlich geschmückten Tischen Platz – in freudiger Erwartung auf das Programm sowie Kaffee und Kuchen. Letzterer kam diesmal vom Bäcker: „Wir haben den fleißigen Hobbybäckerinnen im Dorf eine Pause gegönnt. Das muss auch mal sein“, sagte Schulz.

Geschenke für die kleinen Sänger

Den Adventskaffee läuteten junge Sänger aus der Findorffschule ein. Mit ihrem Lehrer Heiko Sinning trugen sie gleich mehrere Lieder vor. Mit kräftiger Stimme und ausgesprochen textsicher sangen sie vom Nikolaus, dem „kalt war von Kopf bis Zeh... Oh je!“. Und zu guter Letzt auch vom allseits bekannten rotnasigen Rentier namens Rudolph. Zum Dank verteilte Schulz stellvertretend für den Weihnachtsmann Geschenke an die Kinder. Keine Frage, sie hatten für den folgenden Auftritt von Männergesangverein und Frauenchor unter Leitung von Ruben Krenzke einerseits das perfekte Warm Up geliefert. Andererseits lag durch die schmissige Darbietung der Kleinen die Messlatte für die Großen ziemlich hoch. Aber Männer und Frauen machten ihre Sache gut.

Weihnachtsbaum schmücken

„Wer möchte, kann mit uns auch den Weihnachtsbaum schmücken. Ich bin schon ganz gespannt, wie schön der Baum dann am Ende aussieht“, sagte Schulz. Die Gastgeber hatten die Gäste ausdrücklich ermuntert, ordentlich Deko mitzubringen. Mit viel Freude lauschten die Senioren auch Geschichten. „Und zusammen singen könnten wir eigentlich auch noch das eine oder andere Lied“, sagte Schulz. Neudorf-Platendorfs Ortsbürgermeisterin bedauerte lediglich, dass sich zum gern gesehenen Stammpublikum leider keine Neulinge gesellt hatten.

Von Ron Niebuhr