Triangel

Großer Bahnhof am neuen Bahnhof in Triangel: Seit Montag steuern die Erixx-Züge die neue Station nahe des Einkaufszentrums an. Grund zum Feiern nicht nur für die Gemeinde Sassenburg und den Regionalverband Braunschweig – auch wenn noch Baustellen bleiben auf dem Weg zur Verkehrswende.

Detlef Tanke, Vorsitzender der Verbandsversammlung, hält gerade seine Rede vor Vertretern von Gemeinde, Ortsräten und Regionalverband, als die Zugansage ihm in die Parade fährt. „Information zu Erixx RB 47 nach Braunschweig, heute zirka fünf Minuten später.“ Alltag für Pendler, die wissen, dass diese Verspätung noch moderat ist. Tanke verhehlt bei der Feier nicht, dass es mehr zu tun gibt als den neuen Bahnhof zu eröffnen, um die Leute zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen.

Zur Galerie Großer Bahnhof am neuen Bahnhof in Triangel: Seit Montag hält der Erixx an der neuen Station, an der auch ein Park-and-Ride-Platz und Bushaltestellen für die Linie 175 eröffnet worden sind.

„Das ist für uns ein großes Ärgernis“, sagt Tanke zu Verspätungen und Zugausfällen auf der Erixx-Strecke. „Es gibt multikausale Ursachen.“ Doch das größte Problem sei der Lokführermangel – der sich auch aus Abwanderungen der Fachkräfte von Erixx hin zur besser zahlenden Deutschen Bahn ergebe. „Wir werden es nicht von heute auf morgen lösen können.“

Dennoch ergibt eine Modellrechnung künftig 340 Einstiege pro Tag in Triangel, sagt Schienen-Experte Detlef Haßelmann vom Regionalverband. Im zweiten Halbjahr 2019 waren es noch 75 in Triangel und 55 in Neudorf-Platendorf. Den prognostizierten Anstieg begründen Tanke und Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms mit Ausstattung und Standort des neuen Bahnhofs. Der für 1,1 Millionen Euro gebaute Bahnsteig ist 140 Meter lang und 55 Zentimeter hoch, weshalb die Einstiege in den Zug nun übergangslos sind. Er ist nur noch einen Steinwurf vom Einkaufszentrum weg – für Arms mitten im Zentrum Triangels – und hat einen für 900 000 Euro gebauten Park-and-Ride-Platz mit 20 Stellplätzen für Autos, einer Fahrradgarage und Bushaltestellen für den neuen 175-er Bus, der Neudorf-Platendorf mit dem Bahnhof Triangel und der Stadt Gifhorn verknüpft.

So teuer war der neue Bahnhof Triangel Insgesamt zwei Millionen Euro sind rund um den neuen Bahnhof Triangel verbaut. Die Station hat 1,1 Millionen gekostet, wovon der Regionalverband Braunschweig 400 000 Euro stemmt, das Land Niedersachsen 370 000 Euro und die Deutsche Bahn 330 000 Euro. Die Park-and-Ride-Anlage der Gemeinde mit Zufahrt vom Kreisel kostet 900 000 Euro, wovon das Land 630 000 Euro trägt.

Dieser Bus klappert das langgezogene Nachbardorf an mehreren Haltestellen ab. Er ersetzt den im Dezember stillgelegten Bahnhof dort und ist nach Ansicht der Beteiligten gerade wegen der über die Dorfstraße verteilten Haltestellen eine gute Alternative. Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz pocht auf den Erhalt der Buslinie. „Wir haben ein Stück gegeben für den Stundentakt“, verweist sie auf den Verzicht des Zughalts in Neudorf-Platendorf zu Gunsten der Einhaltung des Stundentakts.

„Schönster Bahnhof“ – aber erst nach Schadensbehebung

Für Triangels Bürgermeisterin Beate Morgenstern-Ostlender ist es „der schönste Bahnhof“ zwischen Wittingen und Braunschweig. Doch dafür mussten in jüngster Zeit noch einige Fachkräfte etwas tun: Jugendliche hatten laut Haßelmann das Wartehäuschen beschädigt – ein Sprung in einer Scheibe zeugt noch davon – und beträchtlichen Schaden durch ein Lagerfeuer auf dem Bahnsteig angerichtet. Die Beseitigung habe die feierliche Eröffnung verzögert.

Die Posse um den Bahnhof Triangel Eigentlich ist der Bahnhof Triangel schon seit mehr als einem Jahr fertig. Doch in Betrieb geht er erst jetzt, weil die Gemeinde nun mit dem Park-and-Ride-Platz fertig geworden ist. Ursprünglich war mal angedacht, dass Bahnpendler den neuen Bahnhof vom alten aus erreichen sollten. Von diesem letztlich gescheiterten Plan zeugen noch Laternenmasten ohne Köpfe entlang des holprigen Kopfsteinpflaster-Wegs.

Auch in anderer Hinsicht ist so ein Bahnhofwechsel im laufenden Betrieb nicht ruckelfrei. Bereits am Wochenende ist laut Haßelmann der Ticketautomat am alten Bahnhof ab und am neuen aufgebaut worden. Dort schimpfte am Sonntagnachmittag ein Zugpassagier dem vorbei fahrenden Erixx hinterher, der wie geplant und am Aushang des neuen Bahnhofs auch vermerkt noch am alten ein paar Hundert Meter weiter südlich anhielt.

Bessere Laufbandanzeige am Bahnsteig geplant

Die Laufbandanzeige für den Bahnsteig, die während der feierlichen Eröffnung auf die Verspätung hinweist, hängt seit Montagmorgen am neuen Bahnhof – laut Haßelmann aber nur vorübergehend. Langfristig ist eine modernere Anzeigetafel geplant.

Von Dirk Reitmeister