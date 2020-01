Nachbarschaftsstreit mit Messer – Polizei greift ein

Neudorf-Platendorf

Ein Nachbarschaftsstreit in Neudorf-Platendorf war am Dienstagabend ein Fall für die Polizei. Die Beamten mussten in dem Mehrfamilienhaus nicht zum ersten Mal einschreiten.

Der Anruf in der Wache ging laut Polizeisprecher Thomas Reuter gegen 20.30 Uhr ein. Ein 31-Jähriger meldete per Notruf, dass sein Nachbar ihn durch die Wohnungstür mit dem Tod bedroht habe. Die Beamten hätten den Beschuldigten in dessen Wohnung angetroffen, so Reuter. Der 35-Jährige streite sowohl die Bedrohung ab, als auch den Vorwurf, Reifen des Wagens der Ehefrau seines Kontrahenten zerstochen zu haben. Gleichwohl stellten die Polizisten ein Messer bei dem Mann sicher. Und sie nahmen ihn mit, der 35-Jährige kam laut Reuter vorsichtshalber vorübergehend in Gewahrsam.

„Hintergrund sind langjährige Streitigkeiten“, sagt Reuter. Es habe schon früher Anzeigen gegeben. Nun steht eine Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung im Raum. Die Ermittlungen laufen. „Es wird noch weitere Zeugenaussagen geben“, sagt Reuter. Auch eine Videoaufnahme vom Zerstechen der Reifen werde noch ausgewertet. „Vielleicht ergibt das ein klareres Bild.“

Von Dirk Reitmeister