Mit dem Heinkel-Roller einmal quer durch die Republik, ganz gemütlich und abseits viel befahrener Straßen: Der Leverkusener Walter Leushake ist derzeit auf einer besonderen Deutschlandreise – und dabei machte der 81-Jährige auch am Stüder Bernsteinsee Station.

„Ich möchte mir Deutschland näher angucken“, sagt Walter Leushake. Und dafür hat sich der Leverkusener einen Traum erfüllt: nämlich den vom Heinkel-Roller. „Als junger Mann konnte ich mir den nicht leisten“, berichtet er über den „ Mercedes unter den damaligen Rollern“. Sein Heinkel stammt aus dem Jahr 1960, hat etwa neun PS und fährt bis zu 80 km/h. Das ist Walter Leushake aber schon zu viel. Mit mehr als Tempo 60 ist er in der Regel nicht unterwegs. „Ich habe mir bewusst ein gemütliches Fahrzeug gekauft, eine schöne, alte Kiste“, sagt der 81-Jährige.

Einmal von West nach Ost durch Deutschland

Sein Weg führt ihn vom westlichsten Punkt Deutschlands in der Gemeinde Selfkant in den Landkreis Görlitz, wo der östlichste Punkt des Landes liegt. „Ich habe Zeit bis zum Abwinken“, sagt Leushake, der auf seiner Tour etwa 140 Kilometer am Tag zurücklegt, 1200 Kilometer sind es insgesamt. Dabei fährt er möglichst nur auf Straßen ohne viel Verkehr und meidet größere Städte. Auf das Navigationsgerät an seinem Oldtimerroller verlässt er sich dabei erst in zweiter Linie. Vielmehr hat er seine Route auf einer Landkarte markiert und in seinem Fahrtenheft aufgeschrieben. „Das ist mein wichtigstes Utensil“, sagt Leushake.

Deutschland von West nach Ost: Seine Route hat Walter Leushake auf einer Straßenkarte markiert.. Quelle: Christian Albeoscheit

Denn darin stehen auch die Hotels, die für eine Übernachtung infrage kommen. Auch die liegen stets an ruhigen Orten. „Ich will gut essen und gut schlafen. Mehr brauche ich nicht“, sagt er – und fühlt sich deshalb am Stüder Bernsteinsee pudelwohl. Im Landkreis Gifhorn kennt sich der Leverkusener übrigens aus. Sonst hatte er allerdings meist sein Fahrrad dabei. „Es ist sehr schön hier“, sagt er.

Das treffe allerdings auch auf viele andere Landschaften zu, durch die er gefahren sei. Etwa das Weserbergland oder die Regionen am Rhein. „Alle haben ihren eigenen Reiz“, sagt Leushake, der das beurteilen kann. Denn bei Tempo 60 bleibt genügend Zeit für den ein oder anderen Blick nach rechts und links.

Doch wie so oft bei Oldtimern kommt es nicht nur auf das Sehen an, sondern auch das Gesehen werden. „Besonders ältere Leute gucken mir hinterher. Sie erkennen den Heinkel am Klang“, berichtet Walter Leushake. Andere Winken ihm oder wünschen eine gute Fahrt. In Triangel ist ihm ein anderer Heinkel-Fahrer begegnet, man hat sich freundlich gegrüßt und Leushake kann nicht verhehlen: „Über so etwas freut man sich.“

Für das nächste Jahr plant Walter Leushake eine noch größere Reise

Die nächste Etappe führt ihn bis hinter Magdeburg. Wann er wieder in Leverkusen sein wird, kann der 81-Jährige nicht genau sagen. „Auf einen Tag kommt es nicht an“, schmunzelt er. Spätestens Ende nächster Woche will er aber wieder bei seiner Frau sein. Und auf die wartet dann eine Überraschung: Denn nachdem Leushake im vergangenen Jahr Deutschland von Süd nach Nord durchquert hat und in diesem Jahr von West nach Ost, überlegt er nun, im kommenden Jahr einmal rundherum zu fahren. „Aber nur, wenn ich dann noch gut drauf bin“, verspricht er.

