Mit dem Anbau an das Stüder Bürgerhaus geht es jetzt endlich los

Stüde

„Wir haben den Wert von Stüde in zwei Jahren verdoppelt“, sagte André Bischoff gestern Vormittag. Damit wollte der Ortsbürgermeister augenzwinkernd verdeutlichen, wie sehr der Ort vom Dorfentwicklungsprogramm profitiert hat. Anlass dazu gab der erste Spatenstich für den Anbau ans Bürgerhaus.

„Die Ausschreibungen sind gut gelaufen. Alle Aufträge sind vergeben worden“, berichtete Gemeindebürgermeister Volker Arms. Und zwar im zuvor abgesteckten Rahmen: „Wir liegen von der Kosten her bei 990 000 Euro“, sagte er. Sage und schreibe rund 900 000 Euro davon kommen aus Fördermitteln. Ohne Fördermittel hätte der Gemeinderat sein Okay für dieses Projekt nicht gegeben. Die Gewährung der Fördermittel versetzt die Gemeinde allerdings auch in Zugzwang: „Wir müssen die Maßnahme bis Ende des Jahres abschließen“, erklärte Arms. Der Landkreis habe mündlich bereits die Baugenehmigung erteilt, das entsprechende Schriftstück dazu folge demnächst.

Erweiterung wurde schon vor 30 Jahren beim Bau mit eingeplant

Ortsbürgermeister Bischoff ergänzte, dass man das Projekt – entgegen mancher Unkenrufe – nie aufgegeben habe. „Die Erweiterung des Bürgerhauses abzuschreiben, kam für uns zu keinem Zeitpunkt in Frage.“ Die Gerüchte hätten viele Stüder verunsichert. Sie befürchteten, dass wieder mal nichts aus dem Anbau wird. Vorgesehen war der übrigens schon seit dem Bau des Bürgerhauses vor gut 30 Jahren. „Die Bauherrn haben damals sehr viel Weitsicht bewiesen, indem sie den nordöstlichen Giebel gleich nur in Leichtbauweise erstellt haben“, sagte Bischoff. So lasse sich der Anbau, den so viele Stüder Gruppen schon so lange herbeisehnen, nun mit vergleichsweise geringem Aufwand verwirklichen.

Planer Dietrich Bähr zählte auf, was angebaut wird: ein Bühnenraum direkt am bestehenden Mehrzweckraum, ein rund 40 Quadratmeter messender Multifunktionsraum, zusätzliche Toiletten und ein Lagerraum für Stühle.Das Raumkonzept haben die Stüder übrigens gemeinsam entwickelt: „Wir haben uns mit allen Vereinen und Gruppen aus dem Dorf zusammengesetzt“, erzählte Bischoff. Was haben wir? Was brauchen wir noch? – Die Antworten darauf fassten sie mit Filzstiftzen auf einem Stück Raufasertapete als Skizze eines Grundrisses zusammen. „Wirklich alle unsere Ideen und Wünsche finden sich jetzt eins zu eins im Bauplan wieder“, lobte Bischoff den Planer.

Ein Lager für Stühle sei dringend nötig, denn noch stehen sie im Saal herum. Die Toiletten im Erdgeschoss seien ebenfalls ein enormer Zugewinn. Denn die bisherigen Toiletten sind im Keller – und folglich nur über eine Treppe zu erreichen. Und einen Zugang zum Festplatz gibt es künftig vom Anbau aus auch. Aufgegriffen hat Planer Bähr zudem Auflagen des Brandschutzes. Als Grundlage diente ein Konzept von 2011 fürs Bürgerhaus. „Wir erneuern vier Türen, damit der Flucht- und Rettungsplan aufgeht“, sagte er.

Insgesamt beläuft sich der Anbau auf eine Fläche von gut zehn mal 15 Meter, wovon letztlich knapp 130 Quadratmeter für die zusätzlichen Räume bleiben. Das Projekt reiht sich nahtlos ein in bereits gelaufene und teils noch im Bau befindliche Maßnahmen wie die Erneuerung von Waldstraße, Im Hägen und Eichenkamp. Alles in allem konnte man in Stüde innerhalb von nur zwei Jahren bereits Bauprojekte im Gegenwert von 3,5 Millionen Euro umsetzen. Für Thomas Klopsch basiert dieser Erfolg in erheblichem Maß auf dem Engagement der Stüder, denn „sie haben sich mehr als alle anderen in den Arbeitsgruppen der Dorfentwicklung eingebracht.“

Die Frage ist, wann und wie Einweihung gefeiert werden kann

Klar, man möchte die Einweihung des erweiterten, als Dorftreffpunkt vorgesehenen Bürgerhauses natürlich gern groß feiern, betonte Bischoff. Am besten mit allen Vereinen und Gruppen aus dem Dorf. Aber ob das bereits in diesem Jahr möglich ist, bleibt abzuwarten. Wegen der Pandemie könne man unmöglich Zusagen machen, bedauerte er: „Vielleicht wird aus dem Fest also erst 2022 etwas.“

Von Ron Niebuhr