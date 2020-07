Neudorf-Platendorf

Heidepflege, Wiedervernässung, die Vermehrung von Torfmoosen: Was der Nabu-Kreisverband im Großen Moor bei Neudorf-Platendorf so leistet, erfuhr am Freitag im Rahmen seiner Sommerreise Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies.

Seit 1984 ist der Nabu-Kreisverband laut Projektleiter René Hertwig in dem rund 2700 Quadratkilometer großem Naturschutzgebiet aktiv. Seit 2016 stemmen fünf Mitarbeiter vier Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund einer Million Euro. Zwischen 70 und 80 Prozent der Summe fließen als Fördermittel beispielsweise von Land und EU. Den Rest muss der Kreisverband an Eigenmitteln einwerben, das läuft zum Teil über Stiftungen. Unproblematisch ist das aber nicht, erklärte Hertwig dem Minister.

„Die Sicherstellung dieser Arbeit ist ein wichtiger Punkt.“

„Die Fördermittel bekommen wir nur bewilligt, wenn wir die Eigenmittel nachweisen können. Das müssen wir alles vorfinanzieren, zum Teil über Kredite. Schaffen wir das nicht und die Fördermittel fließen nicht und damit platzen Kredite, haftet der Vorstand mit seinem Privatvermögen.“ Das sei ein Unding, da der Kreisverband eigentlich hoheitlichen Aufgaben nachkomme. Denn dass der Erhalt des Naturschutzgebietes eine rechtliche Verpflichtung sei, daran ließ auch Olaf Lies keinen Zweifel: „Die Verantwortung bleibt bestehen. Dass der Nabu diese Aufgabe wahrnimmt, hat einen großen Mehrwert. Was der Gifhorner Kreisverband hier macht, ist nicht ohne.“ Gleichwohl: Eine Lösung hatte der Minister auch nicht parat.: „Wenn das Land alle Projekte vorfinanzieren würde, wäre das ein großer Brocken. Daher wird das immer Diskussionen geben. Aber die Sicherstellung dieser Arbeit ist ein wichtiger Punkt.“

Diese Arbeit umfasst laut Hertwig, der von Kollegin Doris Plenter begleitet wurde, den Klima- wie den Artenschutz. „Das Moor bietet vielen Reptilien, Schlangen und am Boden brütenden Vögeln Lebensraum“, betonte er beispielsweise, wie wichtig diese Landschaftsform für den Artenschutz ist. Durch das Abtorfen und die Nutzung des Produkts würden über Jahrtausende aufgenommene Schadstoffe freigesetzt. Sogar für den Hochwasserschutz sei das Moor wichtig. „Das Moor saugt beispielsweise bei Starkregen das Wasser auf und gibt es viel langsamer an Flüsse und in die Kanalisation ab als andere Flächen.“ Dazu aber müsste das Moor beispielsweise frei gehalten werden von Birken – eines der Projekte, welches der Nabu-Kreisverband im Großen Moor laufen hat.

Zu große Wasserflächen mit Seecharakter sind nicht gut für das Moor

Hertwig und Plenter informierten den Minister auch über die geplante Wiedervernässung, für die derzeit in Neudorf-Platendorf ein Flurbereinigungsverfahren läuft, um möglichst viele Moorflächen unter Wasser setzen zu können. Dabei setzt der Kreisverband auf kleine Wasserbecken, da große Becken Seecharakter hätten. „Da kommen zu viele Vögel und bringen wieder Nährstoffe ein – nicht gut für das Moor.“ Und mit Interesse verfolgte Olaf Lies die Hinweise zur Vermehrung von Torfmoosen in einem Projekt des Nabu. Die Moose schaffen das für Moore charakteristische saure Milieu und minimieren damit die Konkurrenz durch andere Pflanzenarten. „Mit der Vermehrung und dem Anpflanzen in anderen Bereichen beschleunigen wir die Entwicklung der Moospopulation um 20 Jahre – und damit die Renaturierung“, so Hertwig.

Von Thorsten Behrens